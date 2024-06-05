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Благополучие европейцев находится в зоне риска, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Благополучие европейцев находится в зоне риска, заявил Путин
Благополучие европейцев находится в зоне риска, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
Благополучие европейцев находится в зоне риска, заявил Путин
Политика властей некоторых западных стран привела к тому, что благополучие европейцев оказалось в зоне риска. Об этом заявил президент России Владимир Путин в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:12+0300
2024-06-05T22:12+0300
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Политика властей некоторых западных стран привела к тому, что благополучие европейцев оказалось в зоне риска. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств.По словам российского лидера, европейцев в основном волнует их материальное благополучие."Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, ну, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют", - сказал он.Кроме того, как отметил Путин, парламентская демократия в Европейском союзе и традиционные политические партии переживают тяжелые времена."И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это ещё одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности", - добавил президент.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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пмэф-2024, владимир путин, европа
Политика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, ЕВРОПА
22:12 05.06.2024
 
Благополучие европейцев находится в зоне риска, заявил Путин

Путин: из-за политики властей стран Запада благополучие европейцев находится в зоне риска

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Политика властей некоторых западных стран привела к тому, что благополучие европейцев оказалось в зоне риска. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
По словам российского лидера, европейцев в основном волнует их материальное благополучие.
"Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно, ну, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют", - сказал он.
Кроме того, как отметил Путин, парламентская демократия в Европейском союзе и традиционные политические партии переживают тяжелые времена.
"И если кто-то, в том числе, прежде всего, в Европе, не желая анализировать тех ошибок, которые они допускают в ходе своей работы, пытаются сваливать это на внешние условия, то это ещё одна ошибка, которая не позволит им сделать правильных выводов о том, что же происходит в действительности", - добавил президент.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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17:50
 
ПолитикаПМЭФ-2024Владимир ПутинЕВРОПА
 
 
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