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Ограничить суверенитет Европы. Брюссель решил "причинить благо" европейцам
Ограничить суверенитет Европы. Брюссель решил "причинить благо" европейцам - 05.06.2024, ПРАЙМ
Ограничить суверенитет Европы. Брюссель решил "причинить благо" европейцам
Брюссель намерен заставить страны Евросоюза десятилетиями платить за "Зеленый курс" и ограничить их суверенитет, заявил в беседе с польским порталом Do Rzeczy... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:28+0300
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2024-06-05T10:30+0300
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Брюссель намерен заставить страны Евросоюза десятилетиями платить за "Зеленый курс" и ограничить их суверенитет, заявил в беседе с польским порталом Do Rzeczy депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.Комментируя заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости потратить триллионах евро на климатическую программу ЕС, евродепутат выразил надежду, что "председатель ЕК будет держаться подальше от денег европейского налогоплательщика".Заявление Урсулы фон дер Ляйен, по мнению Чарнецкого, доказывает, что политические силы, выступающие против "Зеленого курса", абсолютно правы, ведь "адепты "Зеленого курса" предлагают Польше и другим странам десятилетиями платить долги за эксперименты, которые, как известно, снижают нашу конкурентоспособность по отношению к другим странам".При этом евродепутат отметил, что планы финансировать климатическую программу за счет новых налогов нацелены против граждан Евросоюза и свидетельствуют о намерении ввести в Европе налоги, "что было бы еще одним широким шагом к созданию единого еврогосударства".По его утверждению, установление единых налогов для всего Евросоюза – именно "атрибут государства" и "угрожает суверенитету нашего государства (Польши – прим. ред.)"
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Политика, ЕВРОПА, Суверенитет
Ограничить суверенитет Европы. Брюссель решил "причинить благо" европейцам
Депутат ЕП Чарнецкий: Европа не готова десятилетиями платить за "Зеленый курс"
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ.
Брюссель намерен заставить страны Евросоюза десятилетиями платить за "Зеленый курс" и ограничить их суверенитет, заявил в беседе с польским порталом Do Rzeczy
депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.
Комментируя заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о необходимости потратить триллионах евро на климатическую программу ЕС, евродепутат выразил надежду, что "председатель ЕК будет держаться подальше от денег европейского налогоплательщика".
Заявление Урсулы фон дер Ляйен, по мнению Чарнецкого, доказывает, что политические силы, выступающие против "Зеленого курса", абсолютно правы, ведь "адепты "Зеленого курса" предлагают Польше и другим странам десятилетиями платить долги за эксперименты, которые, как известно, снижают нашу конкурентоспособность по отношению к другим странам".
При этом евродепутат отметил, что планы финансировать климатическую программу за счет новых налогов нацелены против граждан Евросоюза и свидетельствуют о намерении ввести в Европе налоги, "что было бы еще одним широким шагом к созданию единого еврогосударства".
Евросоюз утвердит увеличение пошлин на зерно из России и Белоруссии
По его утверждению, установление единых налогов для всего Евросоюза – именно "атрибут государства" и "угрожает суверенитету нашего государства (Польши – прим. ред.)"