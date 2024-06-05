Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240605/foto-848863578.html
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:17+0300
2024-06-05T17:17+0300
политика
пмэф-2024
владимир путин
дональд трамп
фото
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_51dfff6baf6f4fef11b5a7bb8f5a5710.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на ПМЭФ, сообщил РИА Новости владелец компании Stargift Илья Слуцкий. Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, "у которых есть всё". В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов - это личные вещи и автографы знаменитостей. "Одна из жемчужин нашей коллекции - это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций", - сказал Слуцкий. По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. "Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый", - добавил владелец галереи. Начальная цена такого лота - 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкий. Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции. Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240604/tramp-848810772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_252:0:2844:1944_1920x0_80_0_0_0b0d49f7328a1fd66a6d65752be08ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пмэф-2024, владимир путин, дональд трамп, фото
Политика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Дональд Трамп, фото
17:17 05.06.2024
 
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ

Stargift: фото с автографами Путина и Трампа продают на ПМЭФ за пять млн рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на ПМЭФ, сообщил РИА Новости владелец компании Stargift Илья Слуцкий.
Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, "у которых есть всё". В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов - это личные вещи и автографы знаменитостей.
"Одна из жемчужин нашей коллекции - это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций", - сказал Слуцкий.
По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. "Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый", - добавил владелец галереи.
Начальная цена такого лота - 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкий.
Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции.
Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Кто побеждает: Трамп неожиданно высказался о Путине
Вчера, 16:23
 
ПолитикаПМЭФ-2024Владимир ПутинДональд Трампфото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала