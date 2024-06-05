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Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:17+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на ПМЭФ, сообщил РИА Новости владелец компании Stargift Илья Слуцкий. Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, "у которых есть всё". В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов - это личные вещи и автографы знаменитостей. "Одна из жемчужин нашей коллекции - это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций", - сказал Слуцкий. По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. "Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый", - добавил владелец галереи. Начальная цена такого лота - 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкий. Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции. Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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пмэф-2024, владимир путин, дональд трамп, фото
Политика, ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Дональд Трамп, фото
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ
Stargift: фото с автографами Путина и Трампа продают на ПМЭФ за пять млн рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на ПМЭФ, сообщил РИА Новости владелец компании Stargift Илья Слуцкий.
Он рассказал, что компания занимается подарками для людей, "у которых есть всё". В коллекцию входят более 1,5 тысячи экспонатов - это личные вещи и автографы знаменитостей.
"Одна из жемчужин нашей коллекции - это автографы Дональда Трампа и Владимира Путина. Это подписанное фото на одной из их встреч. Как мы поняли, это Осака, Япония, одна из пресс-конференций", - сказал Слуцкий.
По его словам, экспонат примечателен тем, что по кадру можно увидеть особенности невербального общения Трампа и Путина. "Даже автографы, посмотрите: у Трампа очень угловатый, резкий, у Путина более круглый", - добавил владелец галереи.
Начальная цена такого лота - 5 миллионов рублей, сообщил Слуцкий.
Также на стенде представлены письма первого космонавта Юрия Гагарина и советского конструктора Сергея Королёва, побывавшие на Международной космической станции.
Кроме того, на продажу выставлены гитара одного из основателей группы Nirvana Криста Новоселича, футболка с автографом футболиста Лионеля Месси, автограф на обложке грампластинки музыканта Виктора Цоя, автограф на форзаце книги Нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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