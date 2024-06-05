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В Индии нашли способ снижения расходов на фрахт
В Индии нашли способ снижения расходов на фрахт - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Индии нашли способ снижения расходов на фрахт
Индия планирует создать новую государственную судоходную компанию, чтобы расширить собственный флот и сократить расходы на фрахт иностранных судов, сообщает... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:46+0300
2024-06-05T12:46+0300
2024-06-05T12:47+0300
экономика
индия
фрахт
судоходство
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индия планирует создать новую государственную судоходную компанию, чтобы расширить собственный флот и сократить расходы на фрахт иностранных судов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в госведомствах страны. "Индия планирует создать новую судоходную компанию, чтобы расширить свой флот как минимум на 1 тысячу судов в течение следующего десятилетия", - передает агентство Рейтер слова чиновников. Согласно данным агентства, новая судоходная компания будет находиться в совместной собственности государственных компаний в сфере нефтяной и газовой промышленности и производства удобрений, а также государственной компании Shipping Corp of India и некоторых иностранных компаний, которые окажут ей поддержку в бизнесе. Министерства нефти и судоходства страны от комментариев отказались. По данным источников агентства, цель создания судоходной компании состоит в том, чтобы к 2047 году сократить отчисления на фрахт в пользу иностранных компаний по меньшей мере на треть. "По текущим оценкам, расходы на фрахт к 2047 году вырастут до 400 миллиардов долларов, поскольку мы увеличиваем экспорт и импорт. В 2019-2020 финансовом году индийские компании оплатили фрахт на сумму 85 миллиардов долларов, из которых 75 миллиардов было уплачено за использование иностранных судов", - сообщил агентству собеседник.
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индия, фрахт, судоходство
Экономика, ИНДИЯ, фрахт, судоходство
В Индии нашли способ снижения расходов на фрахт
Reuters: Индия хочет создать судоходную компанию для снижения расходов на фрахт
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Индия планирует создать новую государственную судоходную компанию, чтобы расширить собственный флот и сократить расходы на фрахт иностранных судов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в госведомствах страны.
"Индия планирует создать новую судоходную компанию, чтобы расширить свой флот как минимум на 1 тысячу судов в течение следующего десятилетия", - передает агентство Рейтер слова чиновников.
Согласно данным агентства, новая судоходная компания будет находиться в совместной собственности государственных компаний в сфере нефтяной и газовой промышленности и производства удобрений, а также государственной компании Shipping Corp of India и некоторых иностранных компаний, которые окажут ей поддержку в бизнесе.
Министерства нефти и судоходства страны от комментариев отказались. По данным источников агентства, цель создания судоходной компании состоит в том, чтобы к 2047 году сократить отчисления на фрахт в пользу иностранных компаний по меньшей мере на треть.
"По текущим оценкам, расходы на фрахт к 2047 году вырастут до 400 миллиардов долларов, поскольку мы увеличиваем экспорт и импорт. В 2019-2020 финансовом году индийские компании оплатили фрахт на сумму 85 миллиардов долларов, из которых 75 миллиардов было уплачено за использование иностранных судов", - сообщил агентству собеседник.
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