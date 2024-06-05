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Путин предсказал, что будет, если экономика ФРГ начнет чихать и кашлять

Путин предсказал, что будет, если экономика ФРГ начнет чихать и кашлять - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин предсказал, что будет, если экономика ФРГ начнет чихать и кашлять

Если немецкая экономика заболеет, она потянет вниз остальные страны Евросоюза, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T21:36+0300

2024-06-05T21:36+0300

2024-06-05T21:36+0300

экономика

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Если немецкая экономика заболеет, она потянет вниз остальные страны Евросоюза, заявил президент России Владимир Путин.Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Германская экономика, все это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам, но она локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, и все другие страны заболеют гриппом", — отметил глава государства на встрече с представителями СМИ. Российский лидер добавил, что приостановка сотрудничества России и Германии в энергетика плохо сказалось на конкурентоспособности немецких компаний.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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