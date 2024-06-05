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"Вентиль завинтила". Путин рассказал о поставках российского газа в Европу - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Вентиль завинтила". Путин рассказал о поставках российского газа в Европу
"Вентиль завинтила". Путин рассказал о поставках российского газа в Европу - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Вентиль завинтила". Путин рассказал о поставках российского газа в Европу
Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, хотя одна из трубопроводных систем была закрыта украинской стороной, заявил президент России Владимир... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:33+0300
2024-06-05T21:33+0300
энергетика
россия
газ
ес
владимир путин
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, хотя одна из трубопроводных систем была закрыта украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла - вентиль завинтила, просто закрыла и все", — отметил российский лидер.Путин добавил, что вторая трубопроводная система все еще работает и газ поступает в Европу, обеспечивая европейских потребителей. Он также отметил, что европейские потребители получают российский газ и через проект "Турецкий поток".В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России также предупредили, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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россия, газ, ес, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕС, Владимир Путин
21:33 05.06.2024
 
"Вентиль завинтила". Путин рассказал о поставках российского газа в Европу

Путин: Россия продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, хотя одна из трубопроводных систем была закрыта украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем. Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла - вентиль завинтила, просто закрыла и все", — отметил российский лидер.
Путин добавил, что вторая трубопроводная система все еще работает и газ поступает в Европу, обеспечивая европейских потребителей. Он также отметил, что европейские потребители получают российский газ и через проект "Турецкий поток".
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России также предупредили, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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