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Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире - 05.06.2024, ПРАЙМ
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире
Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:26+0300
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и многополярный мир, пишет ливанское издание Al-Ahed News.Издание напоминает, что 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На форуме обсудят цели российской экономики и экономик наиболее перспективных стран-сторонников многополярного мира, а также способы, обеспечивающие экономический рост и прогресс стран-участниц с учетом их национальных интересов.Более того, как отмечает Al-Ahed News, на ПМЭФ-2024 поднимут тему с назревающим кризисом российского импорта из Китая, Турции и других стран, банки которых сталкиваются с трудностями из-за западных ограничительных мер.Указывается, что большая часть мира хочет самостоятельно развиваться и быть свободными в выборе. Однако им мешает американская гегемония. "Необходима глобальная экономическая революция. Россия, Китай и другие сторонники многополярного мира должны создать условия для безопасного инвестирования", — подчеркивает автор статьи.По данным издания, в прошлом году форум посетили более 17 тысяч делегатов из 130 стран. 1 500 спикеров представили свои предложения и взгляды по многим вопросам. На площадке ПМЭФ было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,8 триллиона рублей.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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пмэф-2024, сша, развитие, ливан, многополярный мир
Экономика, ПМЭФ-2024, США, развитие, ЛИВАН, многополярный мир
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире
Al-Ahed News: ПМЭФ-2024 докажет, что экономическая гегемония США сходит на нет
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ.
Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и многополярный мир, пишет
ливанское издание Al-Ahed News.
Издание напоминает, что 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На форуме обсудят цели российской экономики и экономик наиболее перспективных стран-сторонников многополярного мира, а также способы, обеспечивающие экономический рост и прогресс стран-участниц с учетом их национальных интересов.
Более того, как отмечает Al-Ahed News, на ПМЭФ-2024 поднимут тему с назревающим кризисом российского импорта из Китая, Турции и других стран, банки которых сталкиваются с трудностями из-за западных ограничительных мер.
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
Указывается, что большая часть мира хочет самостоятельно развиваться и быть свободными в выборе. Однако им мешает американская гегемония.
"Необходима глобальная экономическая революция. Россия, Китай и другие сторонники многополярного мира должны создать условия для безопасного инвестирования", — подчеркивает автор статьи.
По данным издания, в прошлом году форум посетили более 17 тысяч делегатов из 130 стран. 1 500 спикеров представили свои предложения и взгляды по многим вопросам. На площадке ПМЭФ было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,8 триллиона рублей.
Полный текст читайте на ИноСМИ
>>