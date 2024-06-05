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Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/gegemoniya-848855175.html
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире - 05.06.2024, ПРАЙМ
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире
Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:26+0300
2024-06-05T15:41+0300
экономика
пмэф-2024
сша
развитие
ливан
многополярный мир
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и многополярный мир, пишет ливанское издание Al-Ahed News.Издание напоминает, что 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На форуме обсудят цели российской экономики и экономик наиболее перспективных стран-сторонников многополярного мира, а также способы, обеспечивающие экономический рост и прогресс стран-участниц с учетом их национальных интересов.Более того, как отмечает Al-Ahed News, на ПМЭФ-2024 поднимут тему с назревающим кризисом российского импорта из Китая, Турции и других стран, банки которых сталкиваются с трудностями из-за западных ограничительных мер.Указывается, что большая часть мира хочет самостоятельно развиваться и быть свободными в выборе. Однако им мешает американская гегемония. "Необходима глобальная экономическая революция. Россия, Китай и другие сторонники многополярного мира должны создать условия для безопасного инвестирования", — подчеркивает автор статьи.По данным издания, в прошлом году форум посетили более 17 тысяч делегатов из 130 стран. 1 500 спикеров представили свои предложения и взгляды по многим вопросам. На площадке ПМЭФ было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,8 триллиона рублей.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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пмэф-2024, сша, развитие, ливан, многополярный мир
Экономика, ПМЭФ-2024, США, развитие, ЛИВАН, многополярный мир
15:26 05.06.2024 (обновлено: 15:41 05.06.2024)
 
Будущее – за Россией. ПМЭФ приблизит конец американского влияния в мире

Al-Ahed News: ПМЭФ-2024 докажет, что экономическая гегемония США сходит на нет

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Участники ПМЭФ-2024 — это уставшие от западной экономической гегемонии страны, которые рассчитывают, что сотрудничество с Россией обеспечит им справедливый и многополярный мир, пишет ливанское издание Al-Ahed News.
Издание напоминает, что 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. На форуме обсудят цели российской экономики и экономик наиболее перспективных стран-сторонников многополярного мира, а также способы, обеспечивающие экономический рост и прогресс стран-участниц с учетом их национальных интересов.
Более того, как отмечает Al-Ahed News, на ПМЭФ-2024 поднимут тему с назревающим кризисом российского импорта из Китая, Турции и других стран, банки которых сталкиваются с трудностями из-за западных ограничительных мер.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
В Кремле прокомментировали главную идею ПМЭФ-2024
14:28
Указывается, что большая часть мира хочет самостоятельно развиваться и быть свободными в выборе. Однако им мешает американская гегемония.
"Необходима глобальная экономическая революция. Россия, Китай и другие сторонники многополярного мира должны создать условия для безопасного инвестирования", — подчеркивает автор статьи.
По данным издания, в прошлом году форум посетили более 17 тысяч делегатов из 130 стран. 1 500 спикеров представили свои предложения и взгляды по многим вопросам. На площадке ПМЭФ было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3,8 триллиона рублей.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
ЭкономикаПМЭФ-2024СШАразвитиеЛИВАНмногополярный мир
 
 
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