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Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России
Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России
Конфликт на Украине перешел на новую ступень эскалации после разрешения Кивеу наносить удары по российской территории. Такое мнение выразил немецкий генерал в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:39+0300
2024-06-05T12:39+0300
2024-06-05T12:45+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине перешел на новую ступень эскалации после разрешения Кивеу наносить удары по российской территории. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt."Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта", — отметил он.По словам Катера, в перспективы ожидается еще более активная эскалация, которая уже активно обсуждается политиками.Он также подчеркнул, что украинский конфликт усугубляется силами стран-членов НАТО, а переброска инструкторов и использование ПВО на украинской территории могут вызвать соответствующую реакцию России.Ранее США разрешили Украине использовать переданное им оружие для ударов по российским целям вблизи Харьковской области, но запретили использование оперативно-тактических ракет и других огневых средств большой дальности.
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россия, германия
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России
Экс-генерал Катер: конфликт на Украине перешел на новую ступень обострения
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Конфликт на Украине перешел на новую ступень эскалации после разрешения Кивеу наносить удары по российской территории. Такое мнение выразил
немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt.
"Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта", — отметил он.
По словам Катера, в перспективы ожидается еще более активная эскалация, которая уже активно обсуждается политиками.
Он также подчеркнул, что украинский конфликт усугубляется силами стран-членов НАТО, а переброска инструкторов и использование ПВО на украинской территории могут вызвать соответствующую реакцию России.
Ранее США разрешили Украине использовать переданное им оружие для ударов по российским целям вблизи Харьковской области, но запретили использование оперативно-тактических ракет и других огневых средств большой дальности.
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