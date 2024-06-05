https://1prime.ru/20240605/general-848845177.html

Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России

Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Новая ступень. В Германии испугались последствий хода против России

Конфликт на Украине перешел на новую ступень эскалации после разрешения Кивеу наносить удары по российской территории. Такое мнение выразил немецкий генерал в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:39+0300

2024-06-05T12:39+0300

2024-06-05T12:45+0300

политика

россия

германия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Конфликт на Украине перешел на новую ступень эскалации после разрешения Кивеу наносить удары по российской территории. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке Роланд Катер в эфире телеканала Die Welt."Был совершен переход на новую ступень обострения конфликта", — отметил он.По словам Катера, в перспективы ожидается еще более активная эскалация, которая уже активно обсуждается политиками.Он также подчеркнул, что украинский конфликт усугубляется силами стран-членов НАТО, а переброска инструкторов и использование ПВО на украинской территории могут вызвать соответствующую реакцию России.Ранее США разрешили Украине использовать переданное им оружие для ударов по российским целям вблизи Харьковской области, но запретили использование оперативно-тактических ракет и других огневых средств большой дальности.

https://1prime.ru/20240605/otvet-848840082.html

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