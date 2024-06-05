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"Странная реакция": немцы боятся обвинений в "опасных" контактах с Россией
"Странная реакция": немцы боятся обвинений в "опасных" контактах с Россией - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Странная реакция": немцы боятся обвинений в "опасных" контактах с Россией
Реакция Генпрокуратуры ФРГ на российских запрос в связи с ЧП на "Северных потоках" выглядит странной, отметил в эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:40+0300
2024-06-05T12:40+0300
2024-06-05T12:46+0300
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Реакция Генпрокуратуры ФРГ на российских запрос в связи с ЧП на "Северных потоках" выглядит странной, отметил в эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.Комментируя отказ немецкой Генпрокуратуры комментировать запрос российской стороны в связи с подрывом "Северных потоков", он назвал реакцию ведомства и "ожидаемой", и в то же время "странной".По мнению эксперта, немецкие чиновники и ведомства боятся обвинений в "опасных" контактах с Российской Федерацией, причем даже по вопросам, непосредственно касающимся интересов ФРГ. Более того, эти обвинения, как подчеркнул эксперт, могут исходить в том числе из Соединенных Штатов."Это опасение того, что конкретный чиновник, конкретное министерство или ведомство будут обвиняться как немецким политическим классом, немецким политическим мейнстримом, так и американскими союзниками в "ненужных" и "опасных" контактах с российскими представителями", - утверждает Соколов.Вместе с тем он отметил, что отказ от контактов вполне может быть и "внутренним желанием перестраховаться, независимо, какой вопрос обсуждается".Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в конце сентября 2022 года. В связи с ЧП Генпрокуратура РФ открыла дело по статье об акте международного терроризма.
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Происшествия, РОССИЯ, Северные потоки, ГЕРМАНИЯ, ЧП на Северных потоках
"Странная реакция": немцы боятся обвинений в "опасных" контактах с Россией
Эксперт Соколов: реакция ФРГ на запрос России о "Севпотоках" выглядит странной
МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ.
Реакция Генпрокуратуры ФРГ на российских запрос в связи с ЧП на "Северных потоках" выглядит странной, отметил в эфире радио Sputnik
научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
Комментируя отказ немецкой Генпрокуратуры комментировать запрос российской стороны в связи с подрывом "Северных потоков", он назвал реакцию ведомства и "ожидаемой", и в то же время "странной".
По мнению эксперта, немецкие чиновники и ведомства боятся обвинений в "опасных" контактах с Российской Федерацией, причем даже по вопросам, непосредственно касающимся интересов ФРГ. Более того, эти обвинения, как подчеркнул эксперт, могут исходить в том числе из Соединенных Штатов.
"Это опасение того, что конкретный чиновник, конкретное министерство или ведомство будут обвиняться как немецким политическим классом, немецким политическим мейнстримом, так и американскими союзниками в "ненужных" и "опасных" контактах с российскими представителями", - утверждает Соколов.
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Вместе с тем он отметил, что отказ от контактов вполне может быть и "внутренним желанием перестраховаться, независимо, какой вопрос обсуждается".
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в конце сентября 2022 года. В связи с ЧП Генпрокуратура РФ открыла дело по статье об акте международного терроризма.