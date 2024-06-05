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Второй золотой запас России: откуда он взялся и как его будут использовать - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Второй золотой запас России: откуда он взялся и как его будут использовать
Второй золотой запас России: откуда он взялся и как его будут использовать - 05.06.2024, ПРАЙМ
Второй золотой запас России: откуда он взялся и как его будут использовать
Любопытная новость о том, что на руках у россиян фактически находится второй золотой запас России порождает много вопросов. Зачем люди хранят такие запасы... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T03:30+0300
2024-06-05T03:30+0300
золото
мировой спрос на золото
цена на золото
золотодобыча
ювелирные украшения
ювелирные изделия
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Любопытная новость о том, что на руках у россиян фактически находится второй золотой запас России порождает много вопросов. Зачем люди хранят такие запасы драгметалла, как его можно реализовать при необходимости, что выгоднее – слитки, ювелирка или монеты. Ответы попытался найти "Прайм".Десятки килограммов золота на рукахТренд на покупку золота был задан не вчера. "Вечный металл" не подвержен никаким кризисам и катаклизмам. То же самое столетиями делали государства, банки, церковь. В наш век главные инвесторы в золото - мировые центробанки. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на драгметалл с учетом внебиржевых сделок в первом квартале был на три процента больше, чем годом ранее. Более того, показатель оказался максимальным с 2016-го.По темпам вложений лидируют Китай, Польша, Сингапур, Индия и Чехия. По размерам запасов – США, Германия, Италия, Франция и Россия. Тренд на увеличение доли золота в резервах продолжится, ведь многие опасаются финансовых штормов и санкций. Не отстают и обыватели, они тоже покупают золото по мере возможности, ведь хранить накопления в иностранной валюте становится все рискованнее из-за санкционной войны и курсовых колебаний.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"В России 146 миллионов граждан. Получается, что в шкатулках россиян хранится почти три тысячи тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России", - с такой оценкой выступил гендиректор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов.Оценка, конечно, спорная. Эксперт ссылается на данные социологов о том, что в среднем на руках у каждого россиянина по 20 граммов золота. В любом случае сомнений в том, что этот актив поможет пережить любой кризис, мало. Как и в том, что драгметалл дорожает. Начиная с осени 2023-го оно подорожало почти на треть – если в октябре тройская унция стоила в районе 1800 долларов, то в конце мая на фоне нестабильности на Ближнем Востоке побила исторический максимум и достигла 2450 долларов. Эксперты не исключают, что к концу года мы увидим 3000 долларов за унцию.Снять все слиткиИнвестиции в слитковое золото стали особенно привлекательны с марта 2022-го, когда на них отменили НДС – пусть и с оговорками. Но есть нюансы. Хранить слитки дома опасно, нужен сейф или аренда банковской ячейки. Кроме того, инвестиционное золото – достаточно мягкий металл, с которым нужно правильно обращаться. Любые вмятины и царапины снижают его стоимость.Также нужно учесть, что цена покупки и продажи золотого слитка в одном и том же банке отличается. Так, если вы купили слиток из драгоценного металла утром, а в обед решили продать его обратно, то стоимость будет уже ниже. Таким образом говорить о спекуляциях с золотом в краткосрочной перспективе не приходится.Если человеку срочно нужны деньги, он несет слиток в ломбард, где продает его по установленной цене за грамм. "Возможно, в будущем мы увидим увеличение объемов золота, которое к нам будут приносить инвесторы, вложившиеся в слитки и потом пожелавшие их реализовать", - рассуждает гендиректор МГКЛ (бренды "Мосломбард", "Ресейл Маркет", "ЛОТ Золото") Алексей Лазутин.Еще один вариант - памятные и инвестиционные монеты. Цена будет зависеть не только от стоимости металла, но и от уникальности изделия. На монетах можно неплохо заработать, но для этого в них нужно разбираться и знать рынок – где и что купить, когда и кому продать. То есть, быть настоящим нумизматом.Сокровищница на домуМногие предпочитают просто покупать ювелирные украшения – во-первых, красиво, во-вторых достаточно легко продать. Если не в ломбард, то с рук на досках объявлений. В последние годы спрос на украшения растет. Причин несколько. Одна из них - изменение потребительского поведения. Покупка вещей "с историей" перестает быть чем-то неприемлемым, как раньше. Наоборот, осознанное потребление – когда покупаешь вещь, при производстве которой не страдает окружающая среда, это только приветствуется, рассуждает Лазутин.Вторая причина тоже связана с потребительским поведением – люди начали больше экономить и смотреть, можно ли купить искомую вещь из вторых рук дешевле, чем в магазинах. В случае с ювелирными изделиями потребителю легко решиться на покупку – отличить их от новых после предпродажной подготовки может только специалист. Для инвесторов это тоже неплохая идея, ведь украшения легче купить и потом реализовать, чем монеты или слитки.Но о больших заработках речи опять-таки не идет. Ювелирные изделия – это совокупность стоимости металла, который является основой изделия, драгоценных камней и работы ювелира. Инвестиции в ювелирные изделия в большинстве случаев позволяют лишь защитить капитал от обесценивания."А вот уникальные украшения – коллекционные, штучные, – безусловно, могут являться предметом инвестиций. Люди, которые собирают редкие украшения или монеты, делают это, потому что им нравится сам процесс сбора уникальных изделий, их изучение с одной стороны, а с другой - это один из способов сохранения капитала", - рассуждает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.Биржевые вложения в золотоДля продвинутых и финансово грамотных пользователей есть специальные биржевые инструменты – ОМС, ПИФы и акции золотодобытчиков. Они имеют свои достоинства: заботиться о хранении слитков и ювелирки не нужно, вдобавок можно заработать не только на драгметаллах, но и на дивидендах.Но и тут кроются подводные камни. Все зависит от цели инвестора – одно дело просто сохранить капитал, защитив его от инфляции, другое – заработать. Во втором случае используют разные стратегии, как правило, чем выше риск, тем больше потенциальная выгода. Как следствие, больше потери, если стратегия не сработала.В зависимости от того, о каких временных горизонтах идет речь, все может меняться. Есть более рискованные активы, есть менее рискованные. Есть активы, которые потенциально могут достаточно быстро приносить высокий доход, а есть те, где доход не очень большой, но стабильный.Таким образом, ни в каком варианте золото нельзя назвать инструментом для зарабатывания денег. Другое дело – уберечь капитал от обесценивания. Тут ему нет равных. "Если мы говорим о среднесрочной и долгосрочной перспективе (от трех лет и выше), то инвестиции в золото могут являться неплохим инструментом для консервативных инвесторов, но как дополнительный актив для инвестиций, а не основной", - подытожил Сироткин.
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Наталья Карнова
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золото, мировой спрос на золото, цена на золото, золотодобыча, ювелирные украшения, ювелирные изделия
золото, мировой спрос на золото, цена на золото, Золотодобыча, ювелирные украшения, ювелирные изделия
03:30 05.06.2024
 
Второй золотой запас России: откуда он взялся и как его будут использовать

Директор сети ломбардов: дома у каждого россиянина по 20 граммов золота

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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Наталья Карнова
Наталья Карнова
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Любопытная новость о том, что на руках у россиян фактически находится второй золотой запас России порождает много вопросов. Зачем люди хранят такие запасы драгметалла, как его можно реализовать при необходимости, что выгоднее – слитки, ювелирка или монеты. Ответы попытался найти "Прайм".

Десятки килограммов золота на руках

Тренд на покупку золота был задан не вчера. "Вечный металл" не подвержен никаким кризисам и катаклизмам. То же самое столетиями делали государства, банки, церковь. В наш век главные инвесторы в золото - мировые центробанки. По данным Всемирного совета по золоту, спрос на драгметалл с учетом внебиржевых сделок в первом квартале был на три процента больше, чем годом ранее. Более того, показатель оказался максимальным с 2016-го.
По темпам вложений лидируют Китай, Польша, Сингапур, Индия и Чехия. По размерам запасов – США, Германия, Италия, Франция и Россия. Тренд на увеличение доли золота в резервах продолжится, ведь многие опасаются финансовых штормов и санкций. Не отстают и обыватели, они тоже покупают золото по мере возможности, ведь хранить накопления в иностранной валюте становится все рискованнее из-за санкционной войны и курсовых колебаний.
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"В России 146 миллионов граждан. Получается, что в шкатулках россиян хранится почти три тысячи тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России", - с такой оценкой выступил гендиректор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов.
Оценка, конечно, спорная. Эксперт ссылается на данные социологов о том, что в среднем на руках у каждого россиянина по 20 граммов золота. В любом случае сомнений в том, что этот актив поможет пережить любой кризис, мало. Как и в том, что драгметалл дорожает. Начиная с осени 2023-го оно подорожало почти на треть – если в октябре тройская унция стоила в районе 1800 долларов, то в конце мая на фоне нестабильности на Ближнем Востоке побила исторический максимум и достигла 2450 долларов. Эксперты не исключают, что к концу года мы увидим 3000 долларов за унцию.

Снять все слитки

Инвестиции в слитковое золото стали особенно привлекательны с марта 2022-го, когда на них отменили НДС – пусть и с оговорками. Но есть нюансы. Хранить слитки дома опасно, нужен сейф или аренда банковской ячейки. Кроме того, инвестиционное золото – достаточно мягкий металл, с которым нужно правильно обращаться. Любые вмятины и царапины снижают его стоимость.
Также нужно учесть, что цена покупки и продажи золотого слитка в одном и том же банке отличается. Так, если вы купили слиток из драгоценного металла утром, а в обед решили продать его обратно, то стоимость будет уже ниже. Таким образом говорить о спекуляциях с золотом в краткосрочной перспективе не приходится.
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство цветных металлов
Производство цветных металлов - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Производство цветных металлов
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Если человеку срочно нужны деньги, он несет слиток в ломбард, где продает его по установленной цене за грамм. "Возможно, в будущем мы увидим увеличение объемов золота, которое к нам будут приносить инвесторы, вложившиеся в слитки и потом пожелавшие их реализовать", - рассуждает гендиректор МГКЛ (бренды "Мосломбард", "Ресейл Маркет", "ЛОТ Золото") Алексей Лазутин.
Еще один вариант - памятные и инвестиционные монеты. Цена будет зависеть не только от стоимости металла, но и от уникальности изделия. На монетах можно неплохо заработать, но для этого в них нужно разбираться и знать рынок – где и что купить, когда и кому продать. То есть, быть настоящим нумизматом.

Сокровищница на дому

Многие предпочитают просто покупать ювелирные украшения – во-первых, красиво, во-вторых достаточно легко продать. Если не в ломбард, то с рук на досках объявлений. В последние годы спрос на украшения растет. Причин несколько. Одна из них - изменение потребительского поведения. Покупка вещей "с историей" перестает быть чем-то неприемлемым, как раньше. Наоборот, осознанное потребление – когда покупаешь вещь, при производстве которой не страдает окружающая среда, это только приветствуется, рассуждает Лазутин.
Вторая причина тоже связана с потребительским поведением – люди начали больше экономить и смотреть, можно ли купить искомую вещь из вторых рук дешевле, чем в магазинах. В случае с ювелирными изделиями потребителю легко решиться на покупку – отличить их от новых после предпродажной подготовки может только специалист. Для инвесторов это тоже неплохая идея, ведь украшения легче купить и потом реализовать, чем монеты или слитки.
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКольца
Кольца - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Кольца
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Но о больших заработках речи опять-таки не идет. Ювелирные изделия – это совокупность стоимости металла, который является основой изделия, драгоценных камней и работы ювелира. Инвестиции в ювелирные изделия в большинстве случаев позволяют лишь защитить капитал от обесценивания.
"А вот уникальные украшения – коллекционные, штучные, – безусловно, могут являться предметом инвестиций. Люди, которые собирают редкие украшения или монеты, делают это, потому что им нравится сам процесс сбора уникальных изделий, их изучение с одной стороны, а с другой - это один из способов сохранения капитала", - рассуждает старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

Биржевые вложения в золото

Для продвинутых и финансово грамотных пользователей есть специальные биржевые инструменты – ОМС, ПИФы и акции золотодобытчиков. Они имеют свои достоинства: заботиться о хранении слитков и ювелирки не нужно, вдобавок можно заработать не только на драгметаллах, но и на дивидендах.
Но и тут кроются подводные камни. Все зависит от цели инвестора – одно дело просто сохранить капитал, защитив его от инфляции, другое – заработать. Во втором случае используют разные стратегии, как правило, чем выше риск, тем больше потенциальная выгода. Как следствие, больше потери, если стратегия не сработала.
В зависимости от того, о каких временных горизонтах идет речь, все может меняться. Есть более рискованные активы, есть менее рискованные. Есть активы, которые потенциально могут достаточно быстро приносить высокий доход, а есть те, где доход не очень большой, но стабильный.
Таким образом, ни в каком варианте золото нельзя назвать инструментом для зарабатывания денег. Другое дело – уберечь капитал от обесценивания. Тут ему нет равных. "Если мы говорим о среднесрочной и долгосрочной перспективе (от трех лет и выше), то инвестиции в золото могут являться неплохим инструментом для консервативных инвесторов, но как дополнительный актив для инвестиций, а не основной", - подытожил Сироткин.
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