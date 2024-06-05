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ФАО и ВПП предупредили об ухудшении ситуации с голодом

ФАО и ВПП предупредили об ухудшении ситуации с голодом - 05.06.2024, ПРАЙМ

ФАО и ВПП предупредили об ухудшении ситуации с голодом

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили, что острая проблема... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:04+0300

2024-06-05T12:04+0300

2024-06-05T12:04+0300

экономика

фао

голод

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РИМ, 5 июн - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредили, что острая проблема отсутствия продовольственной безопасности, вероятно, усугубится в 18 "горячих точках голода", говорится в новом докладе гуманитарных агентств ООН. Согласно документу "Очаги голода", охватывающему период с июня по октябрь 2024 года, наибольшее беспокойство вызывают Мали, Палестина, Судан и Южный Судан, а также Гаити. Отмечается, что часть населения этих стран уже страдает от олода или может столкнуться с ним в ближайшее время. Доклад "Очаги голода: анализ очагов тяжелого отсутствия продовольственной безопасности для целей раннего предупреждения" предупреждает также о риске ухудшения ситуации в Чаде, восточных провинциях ДР Конго, Мьянме, Сирии и Йемене. "Во всех этих горячих точках большое число людей сталкивается или, по прогнозам, столкнется с критическим уровнем острой нехватки продовольствия в сочетании с ухудшением факторов, которые, как ожидается, еще больше усугубят опасные для жизни условия в ближайшие месяцы", - говорится в предисловии к исследованию. По сравнению с предыдущим изданием доклада от октября 2023 года, в список "горячих точек" голода добавлены Центральноафриканская Республика, Ливан, Мозамбик, Мьянма, Нигерия, Сьерра-Леоне и Замбия. Буркина-Фасо, Эфиопия, Малави, Сомали и Зимбабве остаются в этой категории. "Вооруженное насилие и конфликты остаются основными причинами острого отсутствия продовольственной безопасности во многих очагах голода. В таких ситуациях массовое перемещение населения, разрушение продовольственных систем и сокращение доступа к гуманитарной помощи, вероятно, ухудшат наличие и доступ к продовольствию. Ожидается, что продолжающийся конфликт в Палестине еще больше усугубит беспрецедентное число погибших, масштабные разрушения и перемещение почти всего населения в секторе Газа", - говорится в документе. В нем также содержится предупреждение об ухудшении ситуации с продовольствием в Ливане, Сирии, Судане, Южном Судане и Чаде. В случае Йемена экономический кризис объясняется конфликтом в Красном море, а страны Сахеля, такие как Мали, ДР Конго и Сомали страдают от деятельности вооруженных группировок. "В докладе подчеркивается острая необходимость оказания помощи для предотвращения голода в Газе и Судане, а также дальнейшее ухудшение разрушительного голодного кризиса на Гаити, Мали и Южном Судане. Он также предупреждает о затяжном воздействии Эль-Ниньо и надвигающейся угрозе (климатического явления) Ла-Нинья, что может привести к дальнейшим экстремальным климатическим явлениям, которые могут разрушить жизни людей и лишить их средств к существованию", - говорится в сообщении ФАО и ВПП.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, голод