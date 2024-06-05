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В "Сбере" рассказали, на сколько РФ отстает от лидеров по технологиям ИИ

В "Сбере" рассказали, на сколько РФ отстает от лидеров по технологиям ИИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" рассказали, на сколько РФ отстает от лидеров по технологиям ИИ

Россия отстает от мировых лидеров в сфере развития технологий искусственного интеллекта на шесть–девять месяцев, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T06:18+0300

2024-06-05T06:18+0300

2024-06-05T06:18+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россия отстает от мировых лидеров в сфере развития технологий искусственного интеллекта на шесть–девять месяцев, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Я не считаю, что наша страна серьёзно отстает в AI-технологиях. Практика показывает, что отставание с каждым годом сокращается… Нас отделяют шесть–девять месяцев от лидеров этой гонки, что, в принципе, неплохо. Понятно, что сейчас уже происходят события каждую неделю, но, тем не менее, мы считаем, что шесть-девять месяцев - это тот разумный срок отставания, который мы имеем, в том числе по причине существующих внешних ограничений", - сказал топ-менеджер. К примеру, если голосовые AI-помощники появились в России только через пять лет после западных аналогов (если сравнить Siri от Apple и Алису от "Яндекса"), то в генерации изображений от появления зарубежной модели Midjourney до модели Сбера Kandinsky прошло всего девять месяцев, от большой языковой модели ChatGPT до GigaChat — шесть месяцев, пояснил он. Ведяхин добавил также, что кроме внешних ограничений для развития ИИ в России есть и внутренние преграды, связанные в первую очередь с дефицитом разработчиков в этой сфере. Но и эта проблема, по его словам, может быть решена. "Нужно помогать бизнесу определять приоритетные направления для внедрения AI, популяризировать искусственный интеллект среди бизнеса и населения, повышать доверие к нему. Уверен, что России удастся выйти на уровень мировых лидеров в искусственном интеллекте", - заметил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.

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