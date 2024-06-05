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В "Сбере" рассказали о возвращении ранее уехавших из РФ специалистов по ИИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В "Сбере" рассказали о возвращении ранее уехавших из РФ специалистов по ИИ
В "Сбере" рассказали о возвращении ранее уехавших из РФ специалистов по ИИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о возвращении ранее уехавших из РФ специалистов по ИИ
Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T06:46+0300
2024-06-05T06:46+0300
экономика
россия
уехавшие россияне
ии
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы. "Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
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россия, уехавшие россияне, ии
Экономика, РОССИЯ, уехавшие россияне, ИИ
06:46 05.06.2024
 
В "Сбере" рассказали о возвращении ранее уехавших из РФ специалистов по ИИ

"Сбер": многие опытные специалисты по ИИ, ранее покинувшие РФ, хотят вернуться

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонференция по искусственному интеллекту
Конференция по искусственному интеллекту - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Некоторые опытные специалисты в сфере искусственного интеллекта, покинувшие Россию, хотят вернуться, что является положительным явлением, так как именно таких работников не хватает в стране, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, потребность в AI-специалистах в России сейчас оценивается в 10 тысяч человек. Причем по специалистам начального уровня, так называемого junior, дефицита нет. Сложности с кадрами наблюдаются в основном среди специалистов middle и senior, на подготовку которых уходят многие годы.
"Но мы уверены, что нехватка таких кадров будет восстанавливаться. Кроме того, сейчас наблюдается радостный тренд, что ряд ребят как раз этого уровня, которые уехали, хотят возвращаться в Россию. У нас те, кто даже из "Сбера" уезжал, сейчас говорят о том, что они готовы возвращаться", - рассказал топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
В МИД исключили национализацию активов покинувших Россию компаний
29 мая, 06:54
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.
 
ЭкономикаРОССИЯуехавшие россиянеИИ
 
 
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