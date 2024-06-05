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"Сбер" проработает создание альянса БРИКС по искусственному интеллекту

"Сбер" проработает создание альянса БРИКС по искусственному интеллекту - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" проработает создание альянса БРИКС по искусственному интеллекту

Сбербанк прорабатывает вопрос создания альянса БРИКС по искусственному интеллекту, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый зампред правления... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:42+0300

2024-06-05T09:42+0300

2024-06-05T09:42+0300

ии

сбербанк

брикс

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сбербанк прорабатывает вопрос создания альянса БРИКС по искусственному интеллекту, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Он напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС и для реализации совместных проектов создана рабочая группа делового совета объединения по цифровой экономике и искусственному интеллекту. "Нам необходимо разработать документы по сотрудничеству в сфере AI, организовать обмен в сфере регулирования и этики искусственного интеллекта, а также применять академический обмен, создать экспертные рабочие группы по существующим проблемам, вести совместные исследования. Более того, мы уже прорабатываем вопрос создания альянса БРИКС по искусственному интеллекту", - рассказал топ-менеджер. Ведяхин рассказал, что Сбербанк развивает международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с Узбекистаном, Ираном, Кубой, Египтом, Китаем, Индией, Саудовской Аравией и другими дружественными странами. Банк активно участвует в мероприятиях межгосударственных объединений, не только БРИКС, но и в рамках ШОС и СНГ. "По линии международного сотрудничества с БРИКС и ШОС для России важно предоставлять странам-участницам доступ к своим технологиям, в том числе к большим языковым моделям (LLM)", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду.

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ии, сбербанк, брикс