https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848868395.html

Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России

Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России

На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T18:40+0300

2024-06-05T18:40+0300

2024-06-05T18:40+0300

экономика

инфляция в россии

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83497/21/834972149_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_eb05bc2a92ebe93649fe984968cc6dc1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год. "Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%. Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240603/turtsiya-848754388.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии, пмэф-2024