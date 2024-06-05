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Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России
Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России
На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:40+0300
2024-06-05T18:40+0300
2024-06-05T18:40+0300
экономика
инфляция в россии
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год. "Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%. Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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инфляция в россии, пмэф-2024
Экономика, инфляция в России, ПМЭФ-2024
Решетников сообщил, что сейчас влияет на инфляцию в России
Решетников заявил, что инфляция в России сейчас зависит от разовых факторов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников.
"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год.
"Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников.
Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года
Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%.
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.