https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848868845.html

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,17 процента

Недельная инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% против 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,13%, свидетельствуют... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:02+0300

2024-06-05T19:02+0300

2024-06-05T19:02+0300

экономика

инфляция в россии

динамика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% против 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,13%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 28 мая по 3 июня 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,17%, с начала июня – 100,07%, с начала года – 103,13%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но немного замедлилось - до 0,2% с 0,3% неделей ранее. В частности, подешевели помидоры - на 7%, огурцы - на 6%, капуста - на 2% и бананы - на 0,5%. Выросли цены на картошку – на 6,9%, на яблоки - на 3,2%, морковь и свеклу - на 2,7%, лук - на 2,6%. На отчетной неделе подорожали: баранина - на 0,6%; маргарин, сахар, макаронные изделия и вермишель - на 0,5%; мороженая рыба и творог - на 0,4%; овощные консервы для детского питания - на 0,3%; говядина, мясо кур, вареные колбасы, сливочное и подсолнечное масло, ржаной хлеб и рис - на 0,2%; сосиски, сардельки, молоко, сметана, сыры, пшеничный хлеб – на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 1,6%; мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3% и 0,2% соответственно; свинину, муку, гречку и соль - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 28 мая по 3 июня подорожали зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага - на 0,2%; туалетное и хозяйственное мыло, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 1%, плиты ДСП - на 0,7%, шампуни - на 0,3%. Телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,9%. Стоимость смартфонов и электропылесосов практически не изменилась. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 0,06%, иностранного - не изменилась. Дизельное топливо подорожало на 0,16%, бензин - на 0,26%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Так, аллохол подорожал на 0,8%, мазь "Левомеколь" - на 0,6%, корвалол, противовирусный препарат "Эргоферон" и поливитамины – на 0,5%, анальгин – на 0,4%. Снизились цены на валидол - на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 1,3%.

https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848868395.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии, динамика