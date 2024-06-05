https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848870107.html

Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России

Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития обновило данные об инфляции в России

Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:17+0300

2024-06-05T19:17+0300

2024-06-05T19:18+0300

экономика

инфляция в россии

статистика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 3 июня составила 8,17% в годовом выражении против 8,07% на 27 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция составила 0,17%, год к году – 8,17%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,09% против 0,08%). "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась на фоне удешевления огурцов и помидоров. На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,11%. Подешевели свинина, яйца и мука, замедлился рост цен на мясо птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, масложировую продукцию", - указали они. В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,06%. "На легковые автомобили околонулевой рост цен (0,03%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,17%). Замедлился рост цен на строительные материалы, подешевели одежда и обувь, бытовая химия. На бензин изменение цен составило 0,26%, на дизель – 0,16%", - следует из обзора министерства. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг - рост цен составил 0,55% на фоне роста цен на услуги санаториев.

https://1prime.ru/20240605/inflyatsiya-848868395.html

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инфляция в россии, статистика