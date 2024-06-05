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"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине

"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине

Отправление Парижем на Украину французских военных инструкторов станет причиной масштабной эскалации конфликта. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:05+0300

2024-06-05T11:05+0300

2024-06-05T11:05+0300

политика

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Отправление Парижем на Украину французских военных инструкторов станет причиной масштабной эскалации конфликта. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим? И спровоцировать ужасную эскалацию?" —задался он вопросом.Политик также напомнил, что для российских войск инструкторы станут законной целью, поэтому Франции нельзя отправлять их на Украину. Вместо этого надо прекратить поставки оружия и пытаться достичь мирного урегулирования конфликта, заключил Филиппо.

https://1prime.ru/20240605/nato-848833927.html

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сво, франция, поддержка украины