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Минэнерго оценило объем инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР

Минэнерго оценило объем инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР - 05.06.2024, ПРАЙМ

Минэнерго оценило объем инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР

Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:48+0300

2024-06-05T15:48+0300

2024-06-05T15:58+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов планируются в объеме более 25 миллиардов рублей, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на подписанные на ПМЭФ-2024 инвестиционные соглашения о передаче в аренду инвесторам угольных шахт в данных регионах."Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024 – 2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтёрам", - отмечается в сообщении.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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