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Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей
Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей - 05.06.2024, ПРАЙМ
Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей
Соглашения о сотрудничестве для реализации трех инвестиционных проектов в Сочи подписаны в рамках стартового дня Петербургского международного экономического... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T18:21+0300
2024-06-05T18:21+0300
2024-06-05T18:21+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Соглашения о сотрудничестве для реализации трех инвестиционных проектов в Сочи подписаны в рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума на сумму 50 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Церемония подписания прошла с участием вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля и первого заместителя главы Сочи Олега Бурлева. "Проекты Сочи входят в общую экспозицию Краснодарского края. Основная часть представленных проектов - в санаторно-курортной отрасли, которую мы укрепляем при поддержке главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве администраций Краснодарского края, города Сочи и инвестора по созданию агротуристического комплекса в Лазаревском районе, который имеет огромный градостроительный и природный потенциал по развитию сельскохозяйственного туризма", - приводятся в релизе сочинской мэрии слова Бурлева. Уточняется, общий объем инвестиций составит почти 50 миллиардов рублей. "Запланировано строительство двух гостиничных комплексов уровня 4-5 звезд, спортивного и спа-комплекса, агротуристического комплекса площадью около 500 гектаров с форелевым хозяйством, оливковыми и фруктовыми садами, тепличным хозяйством. Благодаря реализации инициатив в городе появится 4000 новых рабочих мест", - сказали в администрации Сочи. Дополнительно также было подписано соглашение о сотрудничестве Сочи с ПАО "Сбербанк России". В рамках партнерского договора запланировано внедрение новых цифровых технологий, а также развитие систем безналичной оплаты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сочи, пмэф-2024, инвестиции
Экономика, СОЧИ, ПМЭФ-2024, инвестиции
Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей
Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 миллиардов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Соглашения о сотрудничестве для реализации трех инвестиционных проектов в Сочи подписаны в рамках стартового дня Петербургского международного экономического форума на сумму 50 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Церемония подписания прошла с участием вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля и первого заместителя главы Сочи Олега Бурлева.
"Проекты Сочи входят в общую экспозицию Краснодарского края. Основная часть представленных проектов - в санаторно-курортной отрасли, которую мы укрепляем при поддержке главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве администраций Краснодарского края, города Сочи и инвестора по созданию агротуристического комплекса в Лазаревском районе, который имеет огромный градостроительный и природный потенциал по развитию сельскохозяйственного туризма", - приводятся в релизе сочинской мэрии слова Бурлева.
Уточняется, общий объем инвестиций составит почти 50 миллиардов рублей.
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"Запланировано строительство двух гостиничных комплексов уровня 4-5 звезд, спортивного и спа-комплекса, агротуристического комплекса площадью около 500 гектаров с форелевым хозяйством, оливковыми и фруктовыми садами, тепличным хозяйством. Благодаря реализации инициатив в городе появится 4000 новых рабочих мест", - сказали в администрации Сочи.
Дополнительно также было подписано соглашение о сотрудничестве Сочи с ПАО "Сбербанк России". В рамках партнерского договора запланировано внедрение новых цифровых технологий, а также развитие систем безналичной оплаты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.