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Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли

Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли - 05.06.2024, ПРАЙМ

Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли

Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 14,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:04+0300

2024-06-05T19:04+0300

2024-06-05T19:04+0300

экономика

инвестиции

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динамика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 14,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил более 5,9 триллиона рублей. В прошлом году инвестиции в первом квартале показали рост на 1% в годовом выражении, в номинальном выражении составили почти 4,7 триллиона рублей. В целом за год инвестиции выросли на 9,8%. В текущем году министерство экономического развития РФ прогнозирует их рост на 2,3%.

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инвестиции, россия, динамика