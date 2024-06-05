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Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли
Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли - 05.06.2024, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли
Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 14,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:04+0300
2024-06-05T19:04+0300
экономика
инвестиции
россия
динамика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 14,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. В номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил более 5,9 триллиона рублей. В прошлом году инвестиции в первом квартале показали рост на 1% в годовом выражении, в номинальном выражении составили почти 4,7 триллиона рублей. В целом за год инвестиции выросли на 9,8%. В текущем году министерство экономического развития РФ прогнозирует их рост на 2,3%.
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инвестиции, россия, динамика
Экономика, инвестиции, РОССИЯ, динамика
19:04 05.06.2024
 
Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли

Росстат: инвестиции в основной капитал в России в I квартале выросли на 14,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 14,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил более 5,9 триллиона рублей.
В прошлом году инвестиции в первом квартале показали рост на 1% в годовом выражении, в номинальном выражении составили почти 4,7 триллиона рублей. В целом за год инвестиции выросли на 9,8%.
В текущем году министерство экономического развития РФ прогнозирует их рост на 2,3%.
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