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Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос
Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос - 05.06.2024, ПРАЙМ
Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос
Зеленые инвестиции "Роснефти" в 2023 году выросли на 12% по сравнению с 2022 годом и составили 64 миллиарда рублей, сообщает компания. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:19+0300
2024-06-05T21:19+0300
экономика
роснефть
инвестиции
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МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ. Зеленые инвестиции "Роснефти" в 2023 году выросли на 12% по сравнению с 2022 годом и составили 64 миллиарда рублей, сообщает компания. "В 2023 году "зеленые" инвестиции компании составили около 64 миллиардов рублей и превысили уровень предыдущего года более чем на 12%", - говорится в релизе. "Роснефть" направила эти средства на крупные экологические проекты, в том числе в области сокращения выбросов, улучшения водных ресурсов, рекультивации земель, а также на мероприятия по повышению надежности трубопроводов, добавляется в сообщении. В 2022 году объем зеленых инвестиций "Роснефти" достиг 57 миллиардов рублей.
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роснефть, инвестиции
Экономика, Роснефть, инвестиции
21:19 05.06.2024
 
Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос

Объем зеленых инвестиций "Роснефти" в 2023 году вырос на 12%, до 64 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПробки в Москве
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© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июня — ПРАЙМ. Зеленые инвестиции "Роснефти" в 2023 году выросли на 12% по сравнению с 2022 годом и составили 64 миллиарда рублей, сообщает компания.
"В 2023 году "зеленые" инвестиции компании составили около 64 миллиардов рублей и превысили уровень предыдущего года более чем на 12%", - говорится в релизе.
"Роснефть" направила эти средства на крупные экологические проекты, в том числе в области сокращения выбросов, улучшения водных ресурсов, рекультивации земель, а также на мероприятия по повышению надежности трубопроводов, добавляется в сообщении.
В 2022 году объем зеленых инвестиций "Роснефти" достиг 57 миллиардов рублей.
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