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На ПМЭФ подписали проект на 267 млн рублей по производству подшипников - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На ПМЭФ подписали проект на 267 млн рублей по производству подшипников
На ПМЭФ подписали проект на 267 млн рублей по производству подшипников - 05.06.2024, ПРАЙМ
На ПМЭФ подписали проект на 267 млн рублей по производству подшипников
Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 267 миллионов по производству подшипников в Волгограде подписали на полях ПМЭФ администрация Волгоградской... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T20:19+0300
2024-06-05T20:19+0300
экономика
подшипники
пмэф-2024
волгоград
производство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 267 миллионов по производству подшипников в Волгограде подписали на полях ПМЭФ администрация Волгоградской области, управляющая компания особой экономической зоны "Химпром" и предприятие ООО "ВОЛГБЕРГ", сообщает в среду пресс-служба администрации региона. "Инвестпроект по созданию и развитию производства подшипников реализуют в Волгограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Химпром" — трехстороннее соглашение о резидентстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, руководитель управляющей компании ОЭЗ "Химпром" Бахтиёр Касимов, генеральный директор ООО "ВОЛГБЕРГ" Андрей Петров", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что общий объем инвестиций в создание нового производства составит 267 миллионов рублей, планируется выпускать 600 тысяч подшипников в год. Срок реализации проекта - 2024-2025 годы. По данным администрации, на ПМЭФ было подписано соглашение между "ВОЛГБЕРГ" и индийской компанией SANBERG GLOBAL MACHINES (P) LTD о создании сервисного центра в России этой зарубежной компанией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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подшипники, пмэф-2024, волгоград, производство
Экономика, подшипники, ПМЭФ-2024, ВОЛГОГРАД, производство
20:19 05.06.2024
 
На ПМЭФ подписали проект на 267 млн рублей по производству подшипников

На ПМЭФ подписали инвестпроект на 267 млн рублей по производству подшипников

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 267 миллионов по производству подшипников в Волгограде подписали на полях ПМЭФ администрация Волгоградской области, управляющая компания особой экономической зоны "Химпром" и предприятие ООО "ВОЛГБЕРГ", сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
"Инвестпроект по созданию и развитию производства подшипников реализуют в Волгограде на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Химпром" — трехстороннее соглашение о резидентстве подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, руководитель управляющей компании ОЭЗ "Химпром" Бахтиёр Касимов, генеральный директор ООО "ВОЛГБЕРГ" Андрей Петров", - говорится в сообщении властей.
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19:26
Отмечается, что общий объем инвестиций в создание нового производства составит 267 миллионов рублей, планируется выпускать 600 тысяч подшипников в год. Срок реализации проекта - 2024-2025 годы.
По данным администрации, на ПМЭФ было подписано соглашение между "ВОЛГБЕРГ" и индийской компанией SANBERG GLOBAL MACHINES (P) LTD о создании сервисного центра в России этой зарубежной компанией.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаподшипникиПМЭФ-2024ВОЛГОГРАДпроизводство
 
 
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