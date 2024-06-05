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Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п.
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п. - 05.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п.
Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составят 18,2%; повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой,... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:04+0300
2024-06-05T14:04+0300
2024-06-05T14:04+0300
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ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составят 18,2%; повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой, сообщила пресс-служба банка в рамках ПМЭФ. "Сбер сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта", - сказано в сообщении. Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2%. Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю начинаются от 18,5%, на рефинансирование ипотеки - от 18,2%, коммерческая ипотека - от 19,7%, ипотека без первоначального взноса - от 19%, указывает пресс-служба. "Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%", - добавили там. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ипотека, сбербанк, пмэф-2024
Экономика, ипотека, Сбербанк, ПМЭФ-2024
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п.
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 процентных пункта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта, минимальные теперь составят 18,2%; повышение не затронет ипотечные программы с господдержкой, сообщила пресс-служба банка в рамках ПМЭФ.
"Сбер сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта", - сказано в сообщении.
Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2%.
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Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю начинаются от 18,5%, на рефинансирование ипотеки - от 18,2%, коммерческая ипотека - от 19,7%, ипотека без первоначального взноса - от 19%, указывает пресс-служба.
"Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9% до 39,9%", - добавили там.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.