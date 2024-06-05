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Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для вузов

Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для вузов - 05.06.2024, ПРАЙМ

Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для вузов

Дефицит квалифицированных кадров — основной вызов для системы высшего образования. Об этом рассказал на пленарном заседании Совфеда министр науки и высшего... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:43+0300

2024-06-05T12:43+0300

2024-06-05T13:15+0300

экономика

общество

дефицит кадров

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Дефицит квалифицированных кадров — основной вызов для системы высшего образования. Об этом рассказал на пленарном заседании Совфеда министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, обсуждая основные направления совершенствования системы высшего образования, необходимо начинать с характеристики главного вызова. "Таковым для нас, для вузов и учредителей в настоящее время является острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и социальной сферы", — сказал он. Фальков выступил в Совфеде, в рамках "правительственного часа" он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит кадров в стране сохранится на ближайшие годы, его не получится покрыть за счет трудовой миграции. Позднее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отмечал, что кадровый голод мигрантами не закрыть, поскольку нужно другое качество рабочей силы. По его словам, в России не хватает специалистов в атомной и авиационной промышленности, инженеров новой формации.

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общество , дефицит кадров