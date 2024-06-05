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Картофель с начала года подорожал на 49,7 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/kartofel-848869363.html
Картофель с начала года подорожал на 49,7 процента
Картофель с начала года подорожал на 49,7 процента - 05.06.2024, ПРАЙМ
Картофель с начала года подорожал на 49,7 процента
Цены на картофель с начала года выросли на 49,7%, но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился - 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:07+0300
2024-06-05T19:14+0300
экономика
картофель
продукты
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Цены на картофель с начала года выросли на 49,7%, но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился - 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из материалов Росстата. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,2%. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 28 мая по 3 июня подешевели в России на 6,03%, а помидоры - на 6,97%. Также выросли цены на яблоки - на 3,2%, морковь и столовую свеклу - на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%. "За период с 28 мая по 3 июня 2024 года цены изменились: на баранину +0,6%, маргарин, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,5%, рыбу мороженую и творог +0,4%, консервы овощные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб ржаной и рис +0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, водку +0,1%", - говорится в документе. Куриные яйца подешевели на 1,6%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3% и 0,2% соответственно, свинина, пшеничная мука, гречневая крупа и поваренная соль - на 0,1%.
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картофель, продукты
Экономика, картофель, продукты
19:07 05.06.2024 (обновлено: 19:14 05.06.2024)
 
Картофель с начала года подорожал на 49,7 процента

Росстат: картофель подорожал на 49,7%, за последнюю неделю рост замедлился

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУличная продажа картофеля в Казани
Уличная продажа картофеля в Казани - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Цены на картофель с начала года выросли на 49,7%, но за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на него замедлился - 6,86% против 9,9% неделей ранее, следует из материалов Росстата.
При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подешевела на 0,2%. Огурцы, по данным статистического ведомства, в период с 28 мая по 3 июня подешевели в России на 6,03%, а помидоры - на 6,97%.
Также выросли цены на яблоки - на 3,2%, морковь и столовую свеклу - на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%.
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"За период с 28 мая по 3 июня 2024 года цены изменились: на баранину +0,6%, маргарин, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,5%, рыбу мороженую и творог +0,4%, консервы овощные для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, мясо кур, колбасы вареные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб ржаной и рис +0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный, водку +0,1%", - говорится в документе.
Куриные яйца подешевели на 1,6%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3% и 0,2% соответственно, свинина, пшеничная мука, гречневая крупа и поваренная соль - на 0,1%.
 
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