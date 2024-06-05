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Холод и тьма. Украинцам предрекли страшную жизнь

Холод и тьма. Украинцам предрекли страшную жизнь - 05.06.2024, ПРАЙМ

Холод и тьма. Украинцам предрекли страшную жизнь

Украине необходимо готовиться "к жизни в холоде и темноте", так как к зиме ее граждане большую часть суток будут без электричества, сообщила газета Financial... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:24+0300

2024-06-05T09:24+0300

2024-06-05T09:53+0300

энергетика

украина

энергетика украины

зима

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Украине необходимо готовиться "к жизни в холоде и темноте", так как к зиме ее граждане большую часть суток будут без электричества, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Ранее власти страны сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех регионах Украины. В "Укргидроэнерго" заявили, что две ГЭС были поражены в ночь на субботу, назвав повреждения оборудования критическими. "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", — заявил FT неназванный чиновник, оценивая нанесенный украинской энергетике ущерб. По словам другого источника издания, аварийные отключения электричества являются "новой нормой". "Один из чиновников украинского правительства назвал субботнюю атаку "разрушительной", а другой заявил, что ... к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня", — пишет FT. Руководитель отдела исследований в области энергетики и климата Киевской школы экономики Борис Додонов, заявил газете, что украинскому руководству придется пойти на дальнейшее повышение тарифов, что является непопулярной мерой среди населения. Он отметил, что если не принять никаких мер, то, согласно его прогнозам, "в январе, вероятно, население будет получать электроэнергию только от двух до четырех часов в день". Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее заявлял, что следующий отопительный сезон на Украине может стать "катастрофическим", посоветовал жителям страны найти "друзей, знакомых", которые живут в домах с отоплением на дровах. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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украина, энергетика украины, зима