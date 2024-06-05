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Со временем США поймут, как надо вести диалог с Китаем, заявил Песков
Со временем США поймут, как надо вести диалог с Китаем, заявил Песков - 05.06.2024, ПРАЙМ
Со временем США поймут, как надо вести диалог с Китаем, заявил Песков
Придет время, когда США поймут, что с Пекином нельзя общаться на языке угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:39+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Придет время, когда США поймут, что с Пекином нельзя общаться на языке угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", — сказал он и отметил, что Китай является очень крупным суверенным, мощным государством и крупнейшей экономикой мира, с которой уже даже Вашингтон вряд ли может себе позволить так говорить. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", — считает Песков.Кроме того, отвечая на вопрос о том, как Кремль расценивает попытки вмешательства США в торгово-экономические отношения между Россией и Китаем, и комментируя заявления Минфина США о возможных санкциях в против КНР, пресс-секретарь заявил, что Пекину это не нравится, а Москва солидарна с ним и считает подобный тон неуместным.Песков подчеркнул, что РФ и КНР — два суверенных государства, отношения которых не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель — развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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дмитрий песков, китай, россия, сша, пмэф-2024
Политика, Дмитрий Песков, КИТАЙ, РОССИЯ, США, ПМЭФ-2024
Со временем США поймут, как надо вести диалог с Китаем, заявил Песков
Песков: со временем США поймут, что с КНР нельзя говорить языком угроз и шантажа
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Придет время, когда США поймут, что с Пекином нельзя общаться на языке угроз и шантажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Знаете, нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа", — сказал он и отметил, что Китай является очень крупным суверенным, мощным государством и крупнейшей экономикой мира, с которой уже даже Вашингтон вряд ли может себе позволить так говорить.
"Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут", — считает Песков.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, как Кремль расценивает попытки вмешательства США в торгово-экономические отношения между Россией и Китаем, и комментируя заявления Минфина США о возможных санкциях в против КНР, пресс-секретарь заявил, что Пекину это не нравится, а Москва солидарна с ним и считает подобный тон неуместным.
Песков подчеркнул, что РФ и КНР — два суверенных государства, отношения которых не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель — развитие взаимовыгодного, взаимоуважительного сотрудничества.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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