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Путин оценил, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину

Путин оценил, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину - 05.06.2024, ПРАЙМ

Путин оценил, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину

Южная Корея не поставляет Киеву оружие, Россия это высоко ценит, заявил президент страны Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T22:31+0300

2024-06-05T22:31+0300

2024-06-05T22:31+0300

вооружения

пмэф-2024

россия

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украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Южная Корея не поставляет Киеву оружие, Россия это высоко ценит, заявил президент страны Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Мы так же, как в отношениях с Италией, мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства республики Корея не наблюдается, нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", - сказал он.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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пмэф-2024, россия, владимир путин, украина