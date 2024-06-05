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"Север-Юг" может стать востребованным, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Север-Юг" может стать востребованным, заявил Путин
"Север-Юг" может стать востребованным, заявил Путин - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Север-Юг" может стать востребованным, заявил Путин
Транспортный путь "Север-Юг" может стать популярным международным коридором, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T21:07+0300
2024-06-05T21:07+0300
экономика
мтк "север-юг"
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Транспортный путь "Север-Юг" может стать популярным международным коридором, заявил президент России Владимир Путин. Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран."Что касается вот этой дороги "Север-Юг", она может превратиться в очень хороший международный и востребованный международный коридор. Когда грузы вот отсюда прямо, где мы с вами находимся, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива", — отметил российский лидер.Глава государства добавил, что зарубежные инвесторы проявили интерес к коридору.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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мтк "север-юг", инвестиции, инвесторы
Экономика, МТК "Север-Юг", инвестиции, инвесторы
21:07 05.06.2024
 
"Север-Юг" может стать востребованным, заявил Путин

Путин: "Север-Юг" может стать полезным, иностранные инвесторы проявили интерес

МТК "Север-юг"
МТК Север-юг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Транспортный путь "Север-Юг" может стать популярным международным коридором, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 5 июня на полях ПМЭФ общается с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Участвуют также представители недружественных стран.
"Что касается вот этой дороги "Север-Юг", она может превратиться в очень хороший международный и востребованный международный коридор. Когда грузы вот отсюда прямо, где мы с вами находимся, из порта Петербурга, будут идти через всю европейскую часть в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива", — отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что зарубежные инвесторы проявили интерес к коридору.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаМТК "Север-Юг"инвестицииинвесторы
 
 
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