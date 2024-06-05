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"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:10+0300
2024-06-05T19:10+0300
2024-06-05T19:10+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ. "Банк всегда достаточно гибко смотрит на вопросы финансирования, в том числе и в рупиях. Здесь скорее мы должны видеть российскую компанию, которая готова по какой-то причине брать рупиевый кредит", - сказал он. "Мы уже такой спрос видим, компании обращаются - те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим", - добавил Попов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сбербанк, рупии, кредиты
Экономика, Сбербанк, рупии, КРЕДИТЫ
"Сбер" готов рассмотреть заявки на кредиты в рупиях
"Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть эти заявки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. "Сбер" видит спрос на кредиты в рупиях от юрлиц, готов рассмотреть заявки от компаний, расширяющих свою деятельность в Индии, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ.
"Банк всегда достаточно гибко смотрит на вопросы финансирования, в том числе и в рупиях. Здесь скорее мы должны видеть российскую компанию, которая готова по какой-то причине брать рупиевый кредит", - сказал он.
"Мы уже такой спрос видим, компании обращаются - те компании, которые планируют расширять свою деятельность в Индии. С удовольствием такие заявки рассмотрим", - добавил Попов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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