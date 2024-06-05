Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240605/krym-848857103.html
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет - 05.06.2024, ПРАЙМ
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет
Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:01+0300
2024-06-05T16:01+0300
госдума
михаил шеремет
крым
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_03f3e79205db3a6187d67b764f738a74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - ПРАЙМ. Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Американский разведывательный беспилотник Global Hawk, по данным сервиса Flightradar24, два дня кружил над нейтральными водами Черного моря возле крымского побережья.По словам Шеремета, натовские дроны стали частыми гостями в Черном море."Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал он.По мнению депутата, эти беспилотники представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, пэтому Россия имеет полное право объявить их законными целями для уничтожения.
https://1prime.ru/20240605/nato-848836519.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/69/828406903_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_71ba9778e479019cdb451f2f0314cfe2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, михаил шеремет, крым, нато
Госдума, Михаил Шеремет, КРЫМ, НАТО
16:01 05.06.2024
 
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет

Депутат ГД от Крыма Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море

© РИА Новости . Сергей Мальгавко%Загадки и факты: удивительное Черное море
%Загадки и факты: удивительное Черное море - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - ПРАЙМ. Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Американский разведывательный беспилотник Global Hawk, по данным сервиса Flightradar24, два дня кружил над нейтральными водами Черного моря возле крымского побережья.
По словам Шеремета, натовские дроны стали частыми гостями в Черном море.
"Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал он.
По мнению депутата, эти беспилотники представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, пэтому Россия имеет полное право объявить их законными целями для уничтожения.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры
11:00
 
ГосдумаМихаил ШереметКРЫМНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала