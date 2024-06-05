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Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет - 05.06.2024, ПРАЙМ
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет
Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:01+0300
2024-06-05T16:01+0300
2024-06-05T16:01+0300
госдума
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - ПРАЙМ. Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Американский разведывательный беспилотник Global Hawk, по данным сервиса Flightradar24, два дня кружил над нейтральными водами Черного моря возле крымского побережья.По словам Шеремета, натовские дроны стали частыми гостями в Черном море."Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал он.По мнению депутата, эти беспилотники представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, пэтому Россия имеет полное право объявить их законными целями для уничтожения.
https://1prime.ru/20240605/nato-848836519.html
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госдума, михаил шеремет, крым, нато
Госдума, Михаил Шеремет, КРЫМ, НАТО
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявил Шеремет
Депутат ГД от Крыма Шеремет заявил, что беспилотникам НАТО не место в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - ПРАЙМ. Натовским беспилотникам не место в Черном море, они координируют удары ВСУ по российским регионам. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Американский разведывательный беспилотник Global Hawk, по данным сервиса Flightradar24, два дня кружил над нейтральными водами Черного моря возле крымского побережья.
По словам Шеремета, натовские дроны стали частыми гостями в Черном море.
"Но их задача отнюдь не изучение климатических особенностей или географических изменений черноморского региона, а исключительно военная разведка и наведение ударов украинских боевиков по мирным объектам южных регионов России, особенно Крыма. Этим беспилотникам не место в Черном море", - сказал он.
По мнению депутата, эти беспилотники представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, пэтому Россия имеет полное право объявить их законными целями для уничтожения.
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