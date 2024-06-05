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На российских прилавках может появиться мясо ламы
На российских прилавках может появиться мясо ламы - 05.06.2024, ПРАЙМ
На российских прилавках может появиться мясо ламы
Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T05:42+0300
2024-06-05T05:42+0300
2024-06-05T05:42+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес. "У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых", - сказал он. "Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией (к рассмотрению - ред)", - добавил Суарес. По его словам, в Боливии имеется поголовье верблюдовых, достаточное для внутреннего рынка и для экспорта. "В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира", - отметил Суарес.
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боливия, мясо, россия
Экономика, БОЛИВИЯ, мясо, РОССИЯ
На российских прилавках может появиться мясо ламы
Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Боливия подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию, сообщил РИА Новости директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.
"У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых", - сказал он.
"Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина. Мы сделали запрос, который был принят Россией (к рассмотрению - ред)", - добавил Суарес.
По его словам, в Боливии имеется поголовье верблюдовых, достаточное для внутреннего рынка и для экспорта.
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"В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира", - отметил Суарес.