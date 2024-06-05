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Мясо ламы имеет перспективы на российском рынке, считает эксперт - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Мясо ламы имеет перспективы на российском рынке, считает эксперт
Мясо ламы имеет перспективы на российском рынке, считает эксперт - 05.06.2024, ПРАЙМ
Мясо ламы имеет перспективы на российском рынке, считает эксперт
Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:04+0300
2024-06-05T15:04+0300
экономика
мясо
продукты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - ПРАЙМ. Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.️ Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил агентству, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию. "Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен", - сказал Косогор. Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы. Эксперт объяснил, что популярность мяса ламы в Боливии связана с тем, что страна продвигает его как более полезное, чем говядина. Оно содержит высокий уровень нежирного белка и генерирует низкий уровень холестерина, а популярными блюдами из него является карпаччо и стейки. Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.
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мясо, продукты
Экономика, мясо, продукты
15:04 05.06.2024
 
Мясо ламы имеет перспективы на российском рынке, считает эксперт

Косогор: мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, но цена должна быть доступной

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛама
Лама - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - ПРАЙМ. Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.️
Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил агентству, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию.
"Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен", - сказал Косогор.
Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы.
Эксперт объяснил, что популярность мяса ламы в Боливии связана с тем, что страна продвигает его как более полезное, чем говядина. Оно содержит высокий уровень нежирного белка и генерирует низкий уровень холестерина, а популярными блюдами из него является карпаччо и стейки.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.
Продажа мяса в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
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