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Meteor собирается выйти на выпуск 100-процентных российских лифтов

Meteor собирается выйти на выпуск 100-процентных российских лифтов - 05.06.2024, ПРАЙМ

Meteor собирается выйти на выпуск 100-процентных российских лифтов

Российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis) планирует довести локализацию на своем предприятии почти до 100% через два года, рассказал РИА Новости в... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:33+0300

2024-06-05T15:33+0300

2024-06-05T15:33+0300

россия

лифты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis) планирует довести локализацию на своем предприятии почти до 100% через два года, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Игорь Майоров. Он напомнил, что до 2022 года, когда производство лифтов Otis в России перешло под контроль группы S8 Capital, степень локализации лифтов варьировалась от 75% до 90% в зависимости от модели. "В настоящее время для нашей новой модели Evo NG, которая в будущем станет нашей базовой, локализация составляет 80%. За период с 2022 года мы провели целый ряд проектов по импортозамещению. Так, мы освоили выпуск лифта большой грузоподъемности - от 1250 килограммов до 2 тонн, разработали новые виды дизайна, смогли с помощью российских партнеров из Новолипецкого металлургического комбината начать использовать высокопрочную оцинкованную сталь российского производства. У нас также были проекты по микроэлектронике, в частности российский партнер начал поставлять нам некоторые элементы системы управления, которые раньше мы покупали за рубежом. Также мы заменили светодиодные системы освещения и системы безопасности из Западной Европы на российские", - сообщил Майоров. Глава Meteor Lift уточнил, что производство "почти 100-процентного российского лифта" будет возможно после завершения разработки российской модели частотного преобразователя. "Мы выиграли открытый конкурс министерства промышленности и торговли Российской Федерации в конце 2022 года и уже с 2023-го активно занимаемся проектом по локализации частотного преобразователя, поскольку, к сожалению, в настоящее время все подобные механизмы отечественные заводы приобретают за рубежом. При этом частотный преобразователь сейчас является просто уже безусловным атрибутом современного лифта - он регулирует плавность хода, разгон лифта и точность остановки. Без этого элемента возможно производство лифтов, работающих в дома не выше 18 этажей и со скоростью не больше 1 метра в секунду", - отметил Майоров. Он пояснил, что уже завершено эскизное проектирование российской модели частотного преобразователя, а выход на его производство на заводе Meteor возможно в 2026 году. "Задача минимум - обеспечить выпуск этого элемента компонентной базы для наших моделей, задача максимум - выйти на рынок", - сказал собеседник агентства. Гендиректор компании также добавил, что партнерами Meteor Lift по элементам, которые еще не локализованы являются китайские и турецкие компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лифты