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Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен
Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен - 05.06.2024, ПРАЙМ
Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен
Социальныа сеть Х на время заблокировала действие аккаунта предвыборного штаба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, причиной назвали спам-атаку. Об... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:49+0300
2024-06-05T10:49+0300
2024-06-05T10:49+0300
урсула фон дер ляйен
соцсеть x
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Социальныа сеть Х на время заблокировала действие аккаунта предвыборного штаба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, причиной назвали спам-атаку. Об этом пишет газета Politico.Выборы в Европейский парламент назначены на 6-9 июня. "Соцсеть Илона Маска X на короткое время заморозила аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен прошлым вечером, восстановив его часом позже", - отмечает издание. Представители соцсети рассказали газете, что аккаунт подвергся скоординированной спам-атаке. При этом, по мнению штаба фон дер Ляйен, случившееся можно назвать кибератакой. Фон дер Ляйен заняла должность главы ЕК в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В феврале чиновница заявила, что решила выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
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урсула фон дер ляйен, соцсеть x, еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен, соцсеть X, Еврокомиссия
Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен
Politico: соцсеть X временно блокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Социальныа сеть Х на время заблокировала действие аккаунта предвыборного штаба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, причиной назвали спам-атаку. Об этом пишет газета Politico.
Выборы в Европейский парламент назначены на 6-9 июня.
"Соцсеть Илона Маска X на короткое время заморозила аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен прошлым вечером, восстановив его часом позже", - отмечает издание.
Представители соцсети рассказали газете, что аккаунт подвергся скоординированной спам-атаке. При этом, по мнению штаба фон дер Ляйен, случившееся можно назвать кибератакой.
Фон дер Ляйен заняла должность главы ЕК в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В феврале чиновница заявила, что решила выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
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