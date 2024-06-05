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Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен

Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен - 05.06.2024, ПРАЙМ

Соцсеть X заблокировала аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен

Социальныа сеть Х на время заблокировала действие аккаунта предвыборного штаба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, причиной назвали спам-атаку. Об... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:49+0300

2024-06-05T10:49+0300

2024-06-05T10:49+0300

урсула фон дер ляйен

соцсеть x

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Социальныа сеть Х на время заблокировала действие аккаунта предвыборного штаба председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, причиной назвали спам-атаку. Об этом пишет газета Politico.Выборы в Европейский парламент назначены на 6-9 июня. "Соцсеть Илона Маска X на короткое время заморозила аккаунт предвыборного штаба фон дер Ляйен прошлым вечером, восстановив его часом позже", - отмечает издание. Представители соцсети рассказали газете, что аккаунт подвергся скоординированной спам-атаке. При этом, по мнению штаба фон дер Ляйен, случившееся можно назвать кибератакой. Фон дер Ляйен заняла должность главы ЕК в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В феврале чиновница заявила, что решила выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

https://1prime.ru/20240528/ursula-848590333.html

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урсула фон дер ляйен, соцсеть x, еврокомиссия