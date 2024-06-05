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Минпромторг просят проработать совершенствование системы маркировки товаров
Минпромторг просят проработать совершенствование системы маркировки товаров - 05.06.2024, ПРАЙМ
Минпромторг просят проработать совершенствование системы маркировки товаров
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина направила письмо главе Минпромторга Антону Алиханову, где она попросила проработать вопрос об | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:30+0300
2024-06-05T10:30+0300
2024-06-05T10:31+0300
госдума
минпромторг
маркировка товаров
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина направила письмо главе Минпромторга Антону Алиханову, где она попросила проработать вопрос об усовершенствовании системы маркировки товаров. Она обратила внимание на то, что на отечественных маркетплейсах можно купить одежду, произведенную за границей, но при этом с маркировкой в системе "Честный знак" и под видом российского производства. "В Туле состоялся форум "Предпринимателем быть!", в котором приняли участие более 300 предпринимателей малого и среднего бизнеса. На форуме были обозначены и проблемные вопросы, например, связанные с недобросовестной конкуренцией, а именно теневым ввозом, в том числе маркированной в системе "Честный знак", низкокачественной китайской продукции", - сказала она журналистам. Школкина напомнила, что с 1 января 2021 года в России введена обязательная маркировка одежды всеми участниками оборота товаров легкой промышленности. "Одной из главных причин, обусловивших необходимость разработки и внедрения систем прослеживаемости, стало наличие значительной доли оборота нелегальной и контрафактной продукции на российском рынке", - добавила она. По словам депутата, на практике оказывается, что любой может зарегистрироваться в системе "Честный знак" и ввозить продукцию из-за границы, продавая её массово на маркетплейсах. Школкина считает, что действующая система не в полной мере решает все проблемы, и оборот низкокачественной, нелегальной, контрафактной продукции с каждым годом возрастает, что негативно сказывается на развитии отечественной отрасли товаров легкой промышленности. "Я обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос об усовершенствовании системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров для защиты отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности, в первую очередь, на российском рынке", - рассказала она.
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госдума, минпромторг, маркировка товаров
Госдума, Минпромторг, маркировка товаров
Минпромторг просят проработать совершенствование системы маркировки товаров
Депутат Школкина призвала проработать вопрос усовершенствования системы маркировки товаров
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина направила письмо главе Минпромторга Антону Алиханову, где она попросила проработать вопрос об усовершенствовании системы маркировки товаров.
Она обратила внимание на то, что на отечественных маркетплейсах можно купить одежду, произведенную за границей, но при этом с маркировкой в системе "Честный знак" и под видом российского производства.
"В Туле состоялся форум "Предпринимателем быть!", в котором приняли участие более 300 предпринимателей малого и среднего бизнеса. На форуме были обозначены и проблемные вопросы, например, связанные с недобросовестной конкуренцией, а именно теневым ввозом, в том числе маркированной в системе "Честный знак", низкокачественной китайской продукции", - сказала она журналистам.
Школкина напомнила, что с 1 января 2021 года в России введена обязательная маркировка одежды всеми участниками оборота товаров легкой промышленности. "Одной из главных причин, обусловивших необходимость разработки и внедрения систем прослеживаемости, стало наличие значительной доли оборота нелегальной и контрафактной продукции на российском рынке", - добавила она.
В России началась маркировка соков, компотов и нектаров
По словам депутата, на практике оказывается, что любой может зарегистрироваться в системе "Честный знак" и ввозить продукцию из-за границы, продавая её массово на маркетплейсах.
Школкина считает, что действующая система не в полной мере решает все проблемы, и оборот низкокачественной, нелегальной, контрафактной продукции с каждым годом возрастает, что негативно сказывается на развитии отечественной отрасли товаров легкой промышленности.
"Я обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос об усовершенствовании системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров для защиты отечественных производителей и повышения их конкурентоспособности, в первую очередь, на российском рынке", - рассказала она.