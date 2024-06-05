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МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой
МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой - 05.06.2024, ПРАЙМ
МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой
Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико. Об этом РИА Новости в ходе ПМЭФ сообщил... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T17:43+0300
2024-06-05T17:43+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико. Об этом РИА Новости в ходе ПМЭФ сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин."Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", — отметил дипломат.Он также подчеркнул, что Москва надеется на продолжение политического диалога, основанного на десятилетних традициях и принципах устава ООН. Российская сторона разделяет ключевые подходы Мексики к международным вопросам и внешней политике.Ранее новым президентом Мексики была избрана Клаудия Шейнбаум.
https://1prime.ru/20240603/sheynbaum-848776829.html
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Политика, РОССИЯ, МЕКСИКА, МИД, ПМЭФ-2024
МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой
Щетинин: избрание нового президента Мексики придаст импульс сотрудничеству с Россией
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико. Об этом РИА Новости в ходе ПМЭФ сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
"Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что Москва надеется на продолжение политического диалога, основанного на десятилетних традициях и принципах устава ООН. Российская сторона разделяет ключевые подходы Мексики к международным вопросам и внешней политике.
Ранее новым президентом Мексики была избрана Клаудия Шейнбаум.
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики