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МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой

МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой - 05.06.2024, ПРАЙМ

МИД: Россия рассчитывает на новый импульс в сотрудничестве с Мексикой

Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико. Об этом РИА Новости в ходе ПМЭФ сообщил... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:43+0300

2024-06-05T17:43+0300

2024-06-05T17:50+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Избрание нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Мехико. Об этом РИА Новости в ходе ПМЭФ сообщил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин."Рассчитываем на продвижение торгово-экономического, культурного, образовательного взаимодействия. Полагаем, что избрание нового президента придаст дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству, мы к такому сотрудничеству всегда готовы", — отметил дипломат.Он также подчеркнул, что Москва надеется на продолжение политического диалога, основанного на десятилетних традициях и принципах устава ООН. Российская сторона разделяет ключевые подходы Мексики к международным вопросам и внешней политике.Ранее новым президентом Мексики была избрана Клаудия Шейнбаум.

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