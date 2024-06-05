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Объем Фонда национального благосостояния снизился на 48 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния снизился на 48 миллиардов рублей - 05.06.2024, ПРАЙМ

Объем Фонда национального благосостояния снизился на 48 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за май 2024 года снизился на 48 миллиардов рублей - до 12,704 триллиона рублей, а в долларах - увеличился на... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T09:45+0300

2024-06-05T09:45+0300

2024-06-05T09:56+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за май 2024 года снизился на 48 миллиардов рублей - до 12,704 триллиона рублей, а в долларах - увеличился на 2,558 миллиарда, до 141,488 миллиарда, говорится в материалах на сайте Минфина России."По состоянию на 1 июня 2024 года объем ФНБ составил 12 703 814,5 млн рублей, или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год (...), что эквивалентно 141 488,5 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 июня 2024 года составил эквивалент 5,046 триллиона рублей, или 56,2 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.В частности, на 1 июня на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 329,705 килограмма золота в обезличенной форме, 1,252 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 660,209 миллиарда рублей.В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 458,670 миллиарда рублей, еще 290,496 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис".Также 125,467 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 137,743 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 153,989 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов.Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года составила 50,2 миллиона долларов, что эквивалентно 4,510 миллиарда рублей, отметили в министерстве. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 мая 2024 года в совокупности составили 222,57 миллиарда рублей, сообщили в Минфине.

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