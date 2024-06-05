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ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом - 05.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом
Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:28+0300
2024-06-05T11:36+0300
банк россии
международные платежи
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в материалах ЦБ."Продолжается диалог с партнерами по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом, поиску альтернативных решений", - сказано в сообщении.Указывается также, что Банк России рассматривает задачу расширения возможностей трансграничных платежей и переводов как приоритетную, в том числе в рамках развития национальной платежной инфраструктуры. "При этом необходимо учитывать, что эффективное решение этой задачи возможно только при готовности к сотрудничеству иностранных партнеров", - пояснил ЦБ.
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международные платежи
Банк России, международные платежи
11:28 05.06.2024 (обновлено: 11:36 05.06.2024)
 
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом

ЦБ продолжает диалог о расширении инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом

© Sputnik | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в материалах ЦБ.
"Продолжается диалог с партнерами по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом, поиску альтернативных решений", - сказано в сообщении.
Указывается также, что Банк России рассматривает задачу расширения возможностей трансграничных платежей и переводов как приоритетную, в том числе в рамках развития национальной платежной инфраструктуры. "При этом необходимо учитывать, что эффективное решение этой задачи возможно только при готовности к сотрудничеству иностранных партнеров", - пояснил ЦБ.
% Первые карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир"
3 июня, 15:19
 
Банк Россиимеждународные платежи
 
 
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