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ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом
Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:28+0300
2024-06-05T11:28+0300
2024-06-05T11:36+0300
банк россии
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в материалах ЦБ."Продолжается диалог с партнерами по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом, поиску альтернативных решений", - сказано в сообщении.Указывается также, что Банк России рассматривает задачу расширения возможностей трансграничных платежей и переводов как приоритетную, в том числе в рамках развития национальной платежной инфраструктуры. "При этом необходимо учитывать, что эффективное решение этой задачи возможно только при готовности к сотрудничеству иностранных партнеров", - пояснил ЦБ.
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международные платежи
Банк России, международные платежи
ЦБ продолжает диалог по расширению приема карт "Мир" за рубежом
ЦБ продолжает диалог о расширении инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Банк России продолжает диалог с иностранными партнерами на тему сохранения и расширения инфраструктуры приема платёжных карт "Мир" за рубежом, говорится в материалах ЦБ.
"Продолжается диалог с партнерами по сохранению и расширению инфраструктуры приема карт "Мир" за рубежом, поиску альтернативных решений", - сказано в сообщении.
Указывается также, что Банк России рассматривает задачу расширения возможностей трансграничных платежей и переводов как приоритетную, в том числе в рамках развития национальной платежной инфраструктуры. "При этом необходимо учитывать, что эффективное решение этой задачи возможно только при готовности к сотрудничеству иностранных партнеров", - пояснил ЦБ.
ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир"