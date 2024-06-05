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На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ

На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ

На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ

Администрация украинских колоний требует взятки с заключенных, которые хотят вступить в ряды ВСУ, передает в своем Telegram-канале издание "Страна". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:02+0300

2024-06-05T16:02+0300

2024-06-05T16:22+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация украинских колоний требует взятки с заключенных, которые хотят вступить в ряды ВСУ, передает в своем Telegram-канале издание "Страна"."Администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на войну по новому закону", — цитирует издание правозащитника и руководителя общественной организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого.По словам правозащитника, для получения разрешения на присоединение к войскам, заключенные должны доносить на других заключенных или же выплатить определенную сумму с первой зарплаты в качестве военнослужащего. Кроме того, существует негласное правило, что на передовую отпустят только тех, кто не менее трех месяцев отработал в промзоне.Ранее принятый законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.

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украина, мобилизация на украине, коррупция на украине