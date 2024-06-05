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На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/mobilizatsiya-848857328.html
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ - 05.06.2024, ПРАЙМ
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ
Администрация украинских колоний требует взятки с заключенных, которые хотят вступить в ряды ВСУ, передает в своем Telegram-канале издание "Страна". | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:02+0300
2024-06-05T16:22+0300
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мобилизация на украине
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация украинских колоний требует взятки с заключенных, которые хотят вступить в ряды ВСУ, передает в своем Telegram-канале издание "Страна"."Администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на войну по новому закону", — цитирует издание правозащитника и руководителя общественной организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого.По словам правозащитника, для получения разрешения на присоединение к войскам, заключенные должны доносить на других заключенных или же выплатить определенную сумму с первой зарплаты в качестве военнослужащего. Кроме того, существует негласное правило, что на передовую отпустят только тех, кто не менее трех месяцев отработал в промзоне.Ранее принятый законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.
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украина, мобилизация на украине, коррупция на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, коррупция на Украине
16:02 05.06.2024 (обновлено: 16:22 05.06.2024)
 
На Украине требуют взятки с заключенных, желающих мобилизоваться, пишут СМИ

"Страна": с заключенных, желающих мобилизоваться в ряды ВСУ, требуют взятки

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Администрация украинских колоний требует взятки с заключенных, которые хотят вступить в ряды ВСУ, передает в своем Telegram-канале издание "Страна".
"Администрация колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на войну по новому закону", — цитирует издание правозащитника и руководителя общественной организации "Защита заключенных Украины" Олега Цвилого.
По словам правозащитника, для получения разрешения на присоединение к войскам, заключенные должны доносить на других заключенных или же выплатить определенную сумму с первой зарплаты в качестве военнослужащего. Кроме того, существует негласное правило, что на передовую отпустят только тех, кто не менее трех месяцев отработал в промзоне.
Ранее принятый законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.
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