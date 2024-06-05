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Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ

Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ

Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:01+0300

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.По его словам, модератором будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений.

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