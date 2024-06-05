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Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ
Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ
Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:01+0300
2024-06-05T16:33+0300
экономика
пмэф-2024
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков."Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.По его словам, модератором будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений.
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пмэф-2024
Экономика, ПМЭФ-2024
16:01 05.06.2024 (обновлено: 16:33 05.06.2024)
 
Стало известно, когда объявят имя модератора пленарной сессии ПМЭФ

Кобяков: модератора пленарной сессии ПМЭФ объявят в четверг

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Имя модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой будет президент России Владимир Путин, будет объявлено в четверг, сообщил РИА Новости советник президента Антон Кобяков.
"Мы объявим об этом завтра. Мы это объявим новостью", - сообщил Кобяков, говоря о том, кто будет модерировать пленарное заседание с участием президента РФ.
По его словам, модератором будет известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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