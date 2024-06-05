https://1prime.ru/20240605/molodezh-848863991.html

Решетников отметил активность молодежи в технологическом бизнесе

Решетников отметил активность молодежи в технологическом бизнесе - 05.06.2024, ПРАЙМ

Решетников отметил активность молодежи в технологическом бизнесе

Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:27+0300

2024-06-05T17:27+0300

2024-06-05T17:27+0300

молодежь

максим решетников

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/68/766986831_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3bab912516d13da9c89308f903b75f94.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Малое предпринимательство сильно усложнилось, особенно за последнюю десятилетку. Мы это видим, мы сейчас формируем вместе с коллегами реестры малых технологических компаний - сейчас там 2,3 тысячи компаний, на самом деле мы рассчитываем, что их будет порядка 7-8 тысяч. Разные команды, и они активно формируются, и в предпринимательство идет молодежь, идет в технологическое предпринимательство", - сказал Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ. По словам министра, в экономике предложения и в технологической повестке власти отводят малому и среднему предпринимательству одну из ключевых ролей. При этом он подчеркнул, что это не отменяет всего остального, более простого и понятного бизнеса: магазины, парикмахерские, гостиницы, рестораны и другое. "На самом деле, это тот основной инструмент, через который благополучие распространяется по всей стране", - отметил Решетников. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240531/ekonomika-848709955.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молодежь, максим решетников, бизнес