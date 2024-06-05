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Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане
Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане - 05.06.2024, ПРАЙМ
Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане
Гражданин Сирии открыл огонь по диппредставительству Соединенных Штатов в пригороде Бейрута, следует из заявления армии Ливана. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:54+0300
2024-06-05T09:54+0300
2024-06-05T09:54+0300
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КАИР, 5 июн - ПРАЙМ. Гражданин Сирии открыл огонь по диппредставительству Соединенных Штатов в пригороде Бейрута, следует из заявления армии Ливана."Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством", — говорится в сообщении.Также отмечается, что находящиеся рядом солдаты ливанской армии отреагировали на инцидент, ранив стрелка. Позднее нападавший был задержан и отправлен в больницу.В настоящее время ведутся работы по выяснению обстоятельств происшествия.
https://1prime.ru/20240421/sovetniki-847551390.html
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сша, ливан
Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане
Армия Ливана: сириец открыл огонь по посольству США в Ливане, он задержан
КАИР, 5 июн - ПРАЙМ. Гражданин Сирии открыл огонь по диппредставительству Соединенных Штатов в пригороде Бейрута, следует из заявления армии Ливана.
"Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что находящиеся рядом солдаты ливанской армии отреагировали на инцидент, ранив стрелка. Позднее нападавший был задержан и отправлен в больницу.
В настоящее время ведутся работы по выяснению обстоятельств происшествия.
США могут отправить еще военных советников в свое посольство в Киеве