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Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб

Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб - 05.06.2024, ПРАЙМ

Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб

Вступление Украины в НАТО и ЕС на данный момент невозможно, заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:23+0300

2024-06-05T10:23+0300

2024-06-05T10:40+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО и ЕС на данный момент невозможно, заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб."Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", —сказал Шваб, запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.Ранее пранкеры от имени экономиста Жака Аттали поделились со Швабом, что сейчас Украину не примут в указанные организации.На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о будущем членстве с Украиной и Молдовой. Несмотря на это, Евросоюз установил жесткие условия для официального начала переговоров.В то же время, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вступление Украины в альянс - дело решенное, но остаются вопросы о временных рамках и необходимых условиях.

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