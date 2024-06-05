https://1prime.ru/20240605/nato-848833927.html
Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб
Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб - 05.06.2024, ПРАЙМ
Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб
Вступление Украины в НАТО и ЕС на данный момент невозможно, заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым)... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:23+0300
2024-06-05T10:23+0300
2024-06-05T10:40+0300
политика
украина
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вступление Украины в НАТО и ЕС на данный момент невозможно, заявил в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб."Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", —сказал Шваб, запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.Ранее пранкеры от имени экономиста Жака Аттали поделились со Швабом, что сейчас Украину не примут в указанные организации.На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о будущем членстве с Украиной и Молдовой. Несмотря на это, Евросоюз установил жесткие условия для официального начала переговоров.В то же время, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вступление Украины в альянс - дело решенное, но остаются вопросы о временных рамках и необходимых условиях.
https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, ес
Политика, УКРАИНА, НАТО, ЕС
Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС, заявил Шваб
Президент ВЭФ Шваб пранкерам: Украину сейчас нельзя принять в НАТО и ЕС
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Вступление Украины в НАТО и ЕС на данный момент невозможно, заявил
в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб.
"Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", —сказал Шваб, запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.
Ранее пранкеры от имени экономиста Жака Аттали поделились со Швабом, что сейчас Украину не примут в указанные организации.
На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о будущем членстве с Украиной и Молдовой. Несмотря на это, Евросоюз установил жесткие условия для официального начала переговоров.
В то же время, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вступление Украины в альянс - дело решенное, но остаются вопросы о временных рамках и необходимых условиях.
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО