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НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24

НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24 - 05.06.2024, ПРАЙМ

НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T10:46+0300

2024-06-05T10:46+0300

2024-06-05T10:54+0300

политика

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учения

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ВАРШАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское."Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", — следует из сообщения.Отмечается, что в 2024 году в учениях примут участие представители всех видов вооруженных сил Польши, включая ВМС и ВВС. 6-я воздушно-десантная бригада будет выполнять свои задачи в Швеции, для чего будут созданы воздушные мосты для переброски войск.Учения предполагают действия на фоне конфликта между вымышленными государствами и имеют оборонительный характер. Корабли сформируют тактические группы и вместе с морской авиацией будут проводить операции, включающие интеграцию ПВО, поиск и противолодочную борьбу, противоминную борьбу, десантные и спасательные операции.В учениях примут участие 20 стран Североатлантического альянса. Мероприятия пройдут по всему Балтийскому морю, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.

https://1prime.ru/20240520/moldaviya-848342332.html

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нато, польша, учения