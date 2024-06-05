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НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24
НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24 - 05.06.2024, ПРАЙМ
НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24
Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:46+0300
2024-06-05T10:46+0300
2024-06-05T10:54+0300
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ВАРШАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское."Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", — следует из сообщения.Отмечается, что в 2024 году в учениях примут участие представители всех видов вооруженных сил Польши, включая ВМС и ВВС. 6-я воздушно-десантная бригада будет выполнять свои задачи в Швеции, для чего будут созданы воздушные мосты для переброски войск.Учения предполагают действия на фоне конфликта между вымышленными государствами и имеют оборонительный характер. Корабли сформируют тактические группы и вместе с морской авиацией будут проводить операции, включающие интеграцию ПВО, поиск и противолодочную борьбу, противоминную борьбу, десантные и спасательные операции.В учениях примут участие 20 стран Североатлантического альянса. Мероприятия пройдут по всему Балтийскому морю, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.
https://1prime.ru/20240520/moldaviya-848342332.html
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нато, польша, учения
Политика, НАТО, ПОЛЬША, учения
НАТО начала крупнейшие морские учения Baltops 24
Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду
ВАРШАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в среду, сообщает Войско польское.
"Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", — следует из сообщения.
Отмечается, что в 2024 году в учениях примут участие представители всех видов вооруженных сил Польши, включая ВМС и ВВС. 6-я воздушно-десантная бригада будет выполнять свои задачи в Швеции, для чего будут созданы воздушные мосты для переброски войск.
Учения предполагают действия на фоне конфликта между вымышленными государствами и имеют оборонительный характер. Корабли сформируют тактические группы и вместе с морской авиацией будут проводить операции, включающие интеграцию ПВО, поиск и противолодочную борьбу, противоминную борьбу, десантные и спасательные операции.
В учениях примут участие 20 стран Североатлантического альянса. Мероприятия пройдут по всему Балтийскому морю, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.
В Молдавии начались штабные учения НАТО