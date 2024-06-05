https://1prime.ru/20240605/nato-848836519.html

НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры

НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры - 05.06.2024, ПРАЙМ

НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры

Лидеры НАТО разрабатывают план переброски войск к российским границам, их необходимо заменить. Такое мнение выразил в соцсети Х британский политик и лидер... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:00+0300

2024-06-05T11:00+0300

2024-06-05T11:00+0300

политика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидеры НАТО разрабатывают план переброски войск к российским границам, их необходимо заменить. Такое мнение выразил в соцсети Х британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.По его словам, переброска американских войск к границе России закончится столкновениями с Москвой."Они должны уйти", - подчеркнул Куртен.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Прездент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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великобритания, россия, нато