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НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры
НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры - 05.06.2024, ПРАЙМ
НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры
Лидеры НАТО разрабатывают план переброски войск к российским границам, их необходимо заменить. Такое мнение выразил в соцсети Х британский политик и лидер... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:00+0300
2024-06-05T11:00+0300
2024-06-05T11:00+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидеры НАТО разрабатывают план переброски войск к российским границам, их необходимо заменить. Такое мнение выразил в соцсети Х британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.По его словам, переброска американских войск к границе России закончится столкновениями с Москвой."Они должны уйти", - подчеркнул Куртен.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Прездент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, НАТО
НАТО задумала недоброе против РФ. Лондон призвал идти на радикальные меры
Куртен: нужно заменить лидеров НАТО из-за их плана отправить войска к границе РФ
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Лидеры НАТО разрабатывают план переброски войск к российским границам, их необходимо заменить. Такое мнение выразил в соцсети Х
британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен.
По его словам, переброска американских войск к границе России закончится столкновениями с Москвой.
"Они должны уйти", - подчеркнул Куртен.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Прездент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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