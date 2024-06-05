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Имеет право. В США испугались следующего шага России по Украине
Имеет право. В США испугались следующего шага России по Украине - 05.06.2024, ПРАЙМ
Имеет право. В США испугались следующего шага России по Украине
Тренировочные центры в Польше или странах Прибалтики, организованные НАТО для обучения ВСУ использованию F-16, станут законными целями для Вооруженных сил... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:18+0300
2024-06-05T16:18+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Тренировочные центры в Польше или странах Прибалтики, организованные НАТО для обучения ВСУ использованию F-16, станут законными целями для Вооруженных сил России. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.По его словам, Россия, в соответствии с правилами и обычаями войны, имеет полное право наносить удары по тренировочным объектам на территории Европы."Такой шаг фактически не распространяет войну на страны НАТО, а уничтожает объекты, которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины", — пояснил Уилкерсон.Отставной военный добавил, что в сложившейся ситуации виновата администрация США. Он также назвал Джо Байдена, Джейка Салливана и Энтони Блинкена дураками, втягивающими Америку и Европу в опасный конфликт.
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россия, нато, украина
Имеет право. В США испугались следующего шага России по Украине
Уилкерсон: тренировочные центры НАТО в Европе могут стать следующей целью ВС России
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Тренировочные центры в Польше или странах Прибалтики, организованные НАТО для обучения ВСУ использованию F-16, станут законными целями для Вооруженных сил России. Об этом заявил в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, Россия, в соответствии с правилами и обычаями войны, имеет полное право наносить удары по тренировочным объектам на территории Европы.
"Такой шаг фактически не распространяет войну на страны НАТО, а уничтожает объекты, которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины", — пояснил Уилкерсон.
Отставной военный добавил, что в сложившейся ситуации виновата администрация США. Он также назвал Джо Байдена, Джейка Салливана и Энтони Блинкена дураками, втягивающими Америку и Европу в опасный конфликт.
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