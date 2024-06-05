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НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин
НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин - 05.06.2024, ПРАЙМ
НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин
Действия НАТО и Соединенных Штатов в отношении России становятся более агрессивными, заявила член палаты представителей конгресса СЩА Марджори Тейлор Грин. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T22:55+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Действия НАТО и Соединенных Штатов в отношении России становятся более агрессивными, заявила член палаты представителей конгресса СЩА Марджори Тейлор Грин."Меня крайне беспокоит все более агрессивный характер НАТО и более агрессивный характер тех, кто находится наверху в Вашингтоне и больше всего хотят, чтобы американские войска на земле сражались против России", — отметила она в беседе с журналистом Алексом Джонсом.Грин также выразила опасения о том, что администрация президента Джо Байдена продолжает финансировать и вооружать Украину, что может привести к Третьей мировой войне.В России отмечали, что Европа уже несколько десятилетий сталкивается с обманом, ложью и давлением, а НАТО продолжает расширяться и приближаться к границам России, несмотря на протесты Москвы.Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но Киев должен четко выразить свою готовность. В Кремле же отмечали, что если переговоры состоятся, то это будет происходить на условиях России, что Киев уже хорошо понимает.
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сша, россия, нато
Политика, США, РОССИЯ, НАТО
НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин
Грин: НАТО и США становятся агрессивнее, нацелены на прямое столкновение с РФ
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Действия НАТО и Соединенных Штатов в отношении России становятся более агрессивными, заявила член палаты представителей конгресса СЩА Марджори Тейлор Грин.
"Меня крайне беспокоит все более агрессивный характер НАТО и более агрессивный характер тех, кто находится наверху в Вашингтоне и больше всего хотят, чтобы американские войска на земле сражались против России", — отметила она в беседе с журналистом Алексом Джонсом.
Грин также выразила опасения о том, что администрация президента Джо Байдена продолжает финансировать и вооружать Украину, что может привести к Третьей мировой войне.
В России отмечали, что Европа уже несколько десятилетий сталкивается с обманом, ложью и давлением, а НАТО продолжает расширяться и приближаться к границам России, несмотря на протесты Москвы.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но Киев должен четко выразить свою готовность. В Кремле же отмечали, что если переговоры состоятся, то это будет происходить на условиях России, что Киев уже хорошо понимает.
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России