https://1prime.ru/20240605/nato-848880141.html

"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России

"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России - 05.06.2024, ПРАЙМ

"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России

Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T23:42+0300

2024-06-05T23:42+0300

2024-06-05T23:42+0300

нато

россия

владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - сказал он.Как отметил российский лидер, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

https://1prime.ru/20240605/nato-848878314.html

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нато, россия, владимир путин, пмэф-2024