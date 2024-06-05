https://1prime.ru/20240605/nato-848880141.html
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России
Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:42+0300
2024-06-05T23:42+0300
2024-06-05T23:42+0300
нато
россия
владимир путин
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - сказал он.Как отметил российский лидер, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
https://1prime.ru/20240605/nato-848878314.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, владимир путин, пмэф-2024
НАТО, РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России
Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - сказал он.
Как отметил российский лидер, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин