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"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России - 05.06.2024, ПРАЙМ
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России
Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T23:42+0300
2024-06-05T23:42+0300
нато
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших международных информационных агентств."Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - сказал он.Как отметил российский лидер, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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нато, россия, владимир путин, пмэф-2024
НАТО, РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
23:42 05.06.2024
 
"Чушь, бред собачий": Путин о словах НАТО о нападении России

Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : NATO
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Заявления НАТО о том, что Россия хочет напасть на альянс, являются бредом, сказал президент России Владмир Путин, беседуя с руководителями крупнейших международных информационных агентств.
"Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, бред собачий", - сказал он.
Как отметил российский лидер, страны-члены НАТО задумали "одурачить" население, чтобы удержать свое имперское положение.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
НАТО и США нацелены на столкновение с Россией, заявила конгрессвумен Грин
Вчера, 22:55
 
НАТОРОССИЯВладимир ПутинПМЭФ-2024
 
 
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